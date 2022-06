Sin que todavía hayan logrado conformar una mayoría en el Congreso, en el Pacto Histórico ya hay claramente definidos tres candidatos para aspirar a la presidencia del Senado.



Normalmente se acostumbra que el inicio de periodo de un nuevo Congreso sea para el partido del presidente.

Sin embargo, es claro que hoy todavía el Pacto Histórico, que respaldó la aspiración presidencial de Gustavo Petro, no cuenta con las mayorías para quedarse con la presidencia del Congreso.



Esa mayoría le significa tener al menos 55 senadores y en lo formal el Pacto hoy solo tiene 22. Claro que a eso se le sumarían los 13 de la Coalición Centro Esperanza Verde y los cinco de Comunes. Sobre el papel no parece muy complicado que logren conseguir la mayoría.



En ese sentido tres fichas claves del Pacto Histórico ya comenzaron la puja para convertirse en presidente del Congreso. Están el senador Roy Barreras, quien ya fue presidente del Senado, Gustavo Bolívar, tal vez el más cercano a Petro, y el senador Alexander López, quien viene del Polo Democrático.



Si bien Barreras, quien durante la campaña fue el jefe de debate parlamentario de Petro, comenzó esa carrera mucho más temprano, aunque en los últimos días parece que perdió un poco de intensidad .



Mientras tanto, Bolívar, que para nadie es un secreto es uno de los congresistas más cercanos al presidente electo, hasta el punto que encabezó la lista de la colectividad para el Senado, ayer sorprendió cuando a través de su cuenta de Twitter postuló su nombre como para presidente del Senado.



"Postulo mi nombre como presidente del Senado. Ofrezco mi respaldo leal al nuevo presidente Gustavo Petro, mi experiencia de cuatro años en el Senado y las comisiones económicas que aprobaran la ley de presupuesto", señaló.



Sin embargo, es claro que Bolívar no es que sea un congresista muy apreciado por sus colegas. Incluso en este periodo si bien era el candidato formal de las minorías para la segunda vicepresidencia, en el Congreso incluso le fue negada esa posibilidad y debió acudir a la rama judicial para que se le permitiera ejercer esa dignidad.



Alexander López es un congresista veterano, que ha militado en el Polo Democrático y que durante la campaña se convirtió en básicamente el promotor de la vicepresidenta Francia Márquez.



Es un hecho que todo esto dependerá de los acuerdos políticos que se logren en los próximos días y hasta tanto no se consoliden las mayorías del Pacto Histórico en el legislativo pues no se podrán consolidar esas candidaturas.



