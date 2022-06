El senador Roy Barreras fue jefe debate parlamentario del Pacto Histórico durante la campaña y como tal aparece liderando el proceso para conformar una gran alianza que les permita tener las mayorías en el legislativo a partir del próximo 20 de julio. Obviamente que hoy no las tienen.



En diálogo con EL TIEMPO, el congresista dijo que están avanzando en esos diálogos con otros sectores políticos y señaló que en el Senado requieren una mayoría de al menos 55 parlamentarios.

El presidente electo Gustavo Petro no tiene hoy las mayorías en el congreso. ¿Qué están haciendo para conseguirlas?

En todas las democracias se necesitan mayorías parlamentarias para hacer las reformas y a esto hay que agregar que ningún gobierno ha tenido de entrada las mayorías, es decir los 55 senadores. Nosotros fuimos mayorías en el gobierno Santos con el Partido de 'la U' y lo máximo que tuvimos fue 28 senadores y luego 21. Hoy el Pacto Histórico tiene 22 senadores, es la bancada mayoritaria en el congreso.



¿Y en qué va la tarea de armar esa mayoría?

Desde ayer mismo iniciamos la tarea de construir esa mayoría parlamentaria tendiendo la mano y la invitación fraterna a los partidos que quieran acompañar el programa de gobierno de Petro y convertirse en bancada de Gobierno. Desde la bancada del gobierno o desde la independencia, empezando por la bancada hermana en la construcción de la paz, que es la bancada Centro Esperanza Verde, y luego con los partidos de origen liberal. Esos partidos hoy, sin duda, encontrarán afinidades y garantías para ser parte de la bancada de gobierno. Estamos listos esperando es que nombren sus compromisarios y empecemos la tarea de construir la nueva bancada mayoritaria de gobierno.



¿Eso significa que usted ya está tendiendo puentes con algunos sectores?

Con todos los partidos que no nos acompañaron pero que encuentran afinidades en las tres líneas que el presidente electo ha marcado, que son: paz, justicia social y justicia ambiental. Tenemos ya muy fluidas comunicaciones con el Partido Liberal, con 'la U', con Cambio Radical e inclusive con sectores conservadores, que recordemos durante el gobierno Santos acompañaron el proceso de paz. La bancada del Pacto Histórico, que tiene su compromiso irrenunciable con el cambio,por supuesto tendrá que liderar esas mayorías parlamentarias.



¿Eso significa que descartan al Centro Democrático?

Yo creo que el Centro Democrático tiene que tener todas las garantías para ejercer la oposición, todo el respeto por su opinión y por su voto y será un talante distinto, en el que no habrá persecución contra nadie, pero donde a pesar de que sea la oposición , tendrán diálogo permanente y eso lo ha dicho el presidente electo. Pero también lo hemos hemos dicho nosotros: diálogo permanente y fluido en el Congreso para sacar adelante las iniciativas que el pueblo reclama, empezando por una reforma de fondo al propio funcionamiento del Congreso para hacerlo más eficiente y más austero.

¿Y usted sigue esperando a ser el primer presidente del congreso en el gobierno Petro?

Yo ya presidí el Congreso. Pero la decisión de quién lidere en la reformas de fondo, con eficiencia y con experiencia, será decisión de los 108 senadores el 20 de julio , previa concertación y decisión de la bancada del Pacto Histórico. Hay muchos y muy buenos liderazgos, hombres y mujeres capaces de darles garantías a los partidos y de liderar las reformas que el pueblo colombiano ha exigido. El Pacto Histórico tiene la responsabilidad de presidir el Congreso en una bancada mayoritaria en donde los demás partidos también tengan garantías . Ésa es mi tarea conseguir construir esas mayorías..



¿Pero quién presidirá el Congreso?

Ésa será una decisión del Pacto y luego, el 20 de julio, de los 108 senadores



¿Y para cuándo esperan tener resuelto lo de las mayorías en el Congreso?

Tenemos sólo 29 días para garantizar esos equilibrios.



¿Y eso porque es importante?

Por mensajes de estabilidad para la nación. Cuando un gobierno democrático tiene mayorías en su congresos, no sólo puede sacar adelante las reformas que permitan el cambio exigido, sino también garantiza que las otras voces, los demás partidos que no nos acompañaron en el marco esos acuerdos tengan garantías para ejercer sus vocería y sus liderazgos.



¿Ese proceso de conformar las nuevas mayorías lo está liderando usted?

Yo tengo la tarea que ha pedido el presidente electo de organizar esas mayorías con el apoyo de todas y todos los compañeros. Ésa es mi tarea.



¿Cambiando de tema, usted por qué menciona a 22 senadores del Pacto?

Son 22, incluyendo a los dos senadores indígenas. El pacto eligió 20 y hay dos senadores indígenas que están con nosotros



¿Y qué esperan construir?

A esos 22 les sumamos los 13 senadores de las Coalición Centro Esperanza Verde, más 5 senadores de Comunes y tenemos diálogo fluido y muy avanzado con el Partido Liberal, con la U', con Cambio Radical. De manera que no será difícil hacer las mayorías necesarias.



