Con una alta afluencia de electores, las votaciones en el exterior y en las zonas de frontera para la segunda vuelta presidencial se están desarrollando desde el pasado domingo.



De acuerdo con las normas, los colombianos residentes fuera del país están habilitados para sufragar desde una semana antes de la fecha prevista en Colombia, al igual que los connacionales que están en las zonas de frontera.



El registrador Nacional, Alex Vega, confirmó que estas jornadas se realizan en 67 países a los que llegaron los kits electorales para proceder a las votaciones.



“Logramos, en tiempo record, hacer llegar todos los kits electorales. Antes de la primera vuelta se requerían casi dos meses y en este caso lo logramos en menos de tres semanas”, afirmó Vega, quien agregó que aunque se presentaron algunos tropiezos para llegar a China y Rusia, estos fueron superados.



Uno de los puntos más importantes es la frontera con Venezuela, país en el que están inscritos para votar 184.421 colombianos.

"En tiempo récord, entregamos los kits electorales en 67 países e iniciamos con normalidad las elecciones presidenciales en el exterior": registrador nacional, Alexander Vega Rocha.



Desde este lunes a las 8:00 de la mañana, estos ciudadanos pueden acudir a los consulados de Colombia en Barinas, El Amparo, Puerto Ayacucho, Puerto Ordaz, San Fernando de Atabapo, Barquisimeto, Machiques, Maracaibo, San Carlos de Zulia, Caracas, Mérida, Puerto La Cruz, San Antonio del Táchira, San Cristóbal y Valencia.



Durante el día de ayer, la Registraduría destacó la concurrencia de colombianos en la zona fronteriza para ejercer su derecho al voto para la segunda vuelta.



“Decidí venir hoy porque no quería perder el voto como la vez pasada, que quería hacerlo el domingo y no nos dejaron pasar”, le dijo Iván Ríos, un colombiano que vive en Venezuela desde hace 50 años, a la Agencia EFE.



En términos de cifras, la Registraduría informó que las votaciones de los colombianos en el exterior serán en 67 países, en los que hay 250 puestos de votación y 1.343 mesas.



