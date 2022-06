El senador electo por el partido Alianza Verde, Ariel Ávila junto a Antonio Sanguino y otros 150 integrantes de la colectividad 'verde' de todo el país anunciarán este miércoles su adhesión a la candidatura de uno de los candidatos que pasó a segunda vuelta.



Según fuentes cercanas a la colectividad, el apoyo estaría dirigido al líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, que antes de las consultas interpartidistas había recibido el respaldo de buena parte de las bases del partido Alianza Verde.

“Con mis amigos del Equipo que represento y junto a los Verdes que acompañamos a Sergio Fajardo en la Coalición de la Centro Esperanza tomaremos una decisión hacia la segunda vuelta que comunicaremos este miércoles 1 de junio a las 2 p.m. Luchemos por el cambio”, anunció Sanguino.



Ávila y Sanguino aterrizarían en la campaña progresista que impulsa Petro y su bancada con el Pacto Histórico. Antes de las elecciones de primera vuelta se había hablado de que Ávila había recibido ofrecimientos para sumarse a la campaña del dirigente de izquierda, sin embargo, no se hizo oficial.



Ávila consiguió la tercera mayor votación de la Alianza Verde en las elecciones legislativas con más de 97.000 votos, y ahora, estaría en la libertad de expresar su apoyo a la candidatura de Petro, después de que la coalición Centro Esperanza se disolviera.



La excabeza de lista al Senado, Mabel Lara, este miércoles también manifestó su respaldo por la campaña del Pacto Histórico. Por medio de una carta dirigida al director único del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, expresó que "acoge el llamado" de Francia Márquez para sumarse a la campaña del cambio.



En la misiva, Lara expone los diferentes fundamentos que la llevan a tomar esa decisión, entre ellos, cuenta que nació en Cauca, la misma región de la que proviene Márquez, y que históricamente ha sido golpeada por la violencia y grupos armados ilegales.



"He recibido el llamado de una mujer negra, de región que, como yo, ha dado la lucha de manera democrática en las urnas y me ha invitado a acompañarla. Acojo el llamado de mi amiga Francia Márquez en este importante momento de la historia y le entrego mi voto para hacerlo", se lee en la carta.

El Pacífico habló, el Caribe habló: NO MÁS este olvido. No se puede ser indiferente ante semejante realidad política y social.

Votar en blanco no es una opción para mí en esta elección; por eso mi voto como mujer negra que viene de esa periferia se lo entrego a @FranciaMarquezM pic.twitter.com/GlYwV2Vsuh — Mábel Lara (@MabelLaraNews) June 1, 2022

