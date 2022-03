Las elecciones del pasado siguen dando de qué hablar en las redes sociales. Mientras unos se dedicaron a ‘confesar’ sus maniobras de presunto fraude como jurados de votación, como Suani Lefevre Bessudo o una estudiante de economía de la Universidad Eafit, una tuitera contó a través de varios trinos su experiencia el pasado domingo.



Mariana Botero Ruge, “politóloga, abogada, penalista y feminista” y quien se define “como lo más parecido a la señora loca de los gatos”, publicó en su cuenta de Twitter (@MarianaBotero13) contó sus “mejores experiencias” como jurado de votación en Usaquén, en el norte de Bogotá. Unas divertidas, otras no tanto.

En los 12 trinos de Botero Ruge se puede apreciar el desconocimiento y la confusión de muchos electores, así como las dificultades que tuvieron los mismos por cuenta de los tarjetones. “Fui jurado de votación en Usaquén. Les contaré mis mejores experiencias como jurado de votación porque nos reímos y lloramos, todo un mismo día”.

En un primer trino Mariana contó que un señor pasó por todas las mesas escribiendo la palabra ‘petrotsky’. “Cuando me acerqué a preguntarle que hacía, me tiró el esfero y salió corriendo”.



También contó que cuando le solicitó a una señora que guardara el celular porque no estaba permitido en el cubículo, esta le respondió que no lo iba a guardar, y cuando le dijo que iba a llamar a la policía, “al frente de su propio hijo me empezó a gritar”. En otro caso similar con otra señora, reveló que “me acerqué a decirle que por favor guardara el celular y su respuesta fue “no, yo no estaba hablando con nadie, es que yo hablo sola”.

“Una señora se acercó a decir que 'ya le habían enviado varias cadenas de WhatsApp indicándole que los jurados estábamos comprados' por lo que no iba a votar y se fue", cuenta Botero Ruge. Otra, agrega, se fue hasta el puesto de la Procuraduría a decir que “le habíamos dado un voto ya marcado. Cuando fuimos a ver, estaba viendo las instrucciones de atrás de la cartilla”.

Según Botero, algunas personas le pidieron ‘asesoría’ para votar. “Al menos unas 30 personas nos preguntaron por quién debían votar y se ponían bravos cuando respondíamos que no podíamos decirles”.



El desconocimiento del manejo de los tarjetones también quedó en evidencia. “Unas tres personas marcaron su voto en la cartilla de Cámara y Senado (la que uno les pasa a los votantes para que se acuerden de los números de cada candidato) y dejaron su voto sin marcar”.

También quedó en evidencia que algunos electores no sabían por qué y por quién se estaba votando. “Una señora se puso brava porque 'en el tarjetón no aparecía su candidato'. Estaba buscando a Óscar Iván Zuluaga”.

Mucha gente llegó preguntando por 'la consulta del Centro Democrático'. "Obviamente les decíamos que no había, que estaban las tres opciones (Equipo por Colombia, Coalición Centro Esperanza y Pacto Histórico), y nos dijeron que estábamos haciendo fraude por no ofrecerla”.



“Varias personas llegaron a pedir la consulta del Pacto Histórico. Cuando se las entregábamos e iban a votar, volvían histéricas porque “les habíamos dado la consulta de Petro y ellas querían la de Fico”. Otra vez, acusándonos de fraude electoral”.

Una persona marcó su voto con un corazón en Peñalosa diciendo “que dios lo bendiga”.

En conclusión, dice finalmente Mariana, “la gente no estaba informada, el clima fue un asco y la desconfianza en las instituciones es tal, que todo lo que pasara ya lo consideraban 'fraude electoral'. Ser jurado de votación es un experimento social muy curioso”.

