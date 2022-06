A horas de que los colombianos vayan a las urnas para elegir el jefe del Estado que dirigirá los destinos de Colombia en los próximos cuatro años, los dos aspirantes presidenciales deben ser categóricos en que reconocerán el resultado. En este punto no puede haber matices.

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández disputarán la presidencia tras haber obtenido el respaldo popular en la primera vuelta en el que ninguno expresó siquiera una duda. Entonces, ¿Por qué ahora sí?



En las últimas horas, Petro afirmó: “Si el resultado es transparente, lo aceptaremos cualquiera que sea. Si el resultado no es transparente haremos las medidas que la ley nos permite hacer para recuperar la transparencia del voto en Colombia”.



“Tengan todos ustedes la tranquilidad de que nuestra fuerza, que ya son millones de personas en todo el país, no hará ningún ejercicio que ponga en peligro esa tranquilidad”, argumentó. Este es el mensaje del que deben tomar nota sus seguidores.



Pero ¿por qué hay dudas? El mismo Petro ha dicho: “Esperaremos los resultados, tenemos unos instrumentos para controlar si hay fraude en el software de la empresa privada DISPROEL, que es una violación a un fallo del Consejo de Estado que ordenaba al registrador que tuviese un software de escrutinio de propiedad del Estado y abierto a toda la sociedad para su auditoría técnica, eso no existió. Tenemos unos instrumentos de control”, explicó en una entrevista en el Canal Caracol.



“Tenemos la certeza de que no hay neutralidad en la Registraduría en estas elecciones”, le dijo al diario El País de España. Para él hay “movimientos sospechosos” y la cúpula de la Registraduría tiene una afinidad con Rodolfo Hernández.



Se trata de una combinación de afirmaciones políticas mezcladas con argumentos técnicos que siembra dudas en la Registraduría. Un ente que ya -en las consultas interpartidistas, en las legislativas y en la primera vuelta- fue objeto de críticas que contribuyeron a minar su credibilidad. Fuertes afirmaciones empañaron su imagen incluso por parte de dirigentes que han conducido el Estado como los expresidentes Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez.



“Las cifras oficiales del Registrador apestan a fraude a favor del Pacto Histórico. El gobierno debe contratar, con visto bueno de los actores de la elección, dos firmas internacionales independientes para el análisis forense de los procesos de la Registraduría el domingo pasado”, dijo Pastrana.



“Estas elecciones dejan toda la desconfianza. E 14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden. A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del petrismo en zonas de narcotráfico. No se puede aceptar este resultado”, aseguró el jefe natural del Centro Democrático.



Las prevenciones fueron disipadas por el trabajo de la Registraduría en la primera vuelta. Un hecho que ahora reivindica la cabeza del organismo, Alexander Vega.



“Se le han brindado todas las garantías a él (Gustavo Petro) y a todos los candidatos, auditores informáticos para los softwares, testigos electorales e igualmente las misiones de observación electoral. Están dadas todas las garantías, pero es un mensaje claro, deberá respetar y acatar los resultados electorales como él lo ha hecho en las elecciones anteriores en las que ha participado”, dijo Vega.



"El candidato Gustavo Petro deberá acatar y respetar los resultados, así como lo ha hecho en todas las elecciones en las que ha participado", insistió el funcionario.



En la misma línea se expresó el presidente Iván Duque en entrevista con el diario El Universal de Cartagena: “¿Por qué tiene que ser la violencia lo que se detone después de una elección? ¿Hay alguno de los candidatos que no esté dispuesto a aceptar el veredicto popular, o sea, que el único veredicto que aceptan es el de la victoria? Eso no es democracia”.



En la entrevista recalcó que en las urnas de votación “se va a pronunciar el pueblo, hay observadores internacionales, un sistema electoral. Entonces, ¿salen los resultados y van a salir a desconocerlos y a incitar a la violencia? ¿Para qué están aspirando a la Presidencia de la República, para que cuando les convengan los resultados ahí sí funjan de estadistas y cuando no salgan a incendiar al país?”.



En conclusión, los colombianos acudirán a las urnas para tomar una decisión. Y esta, sea la que sea, debe ser respetada.



POLÍTICA