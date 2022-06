Angelica Lozano, esposa de Claudia López, alcaldesa Mayor de Bogotá, adhirió a la campaña de Gustavo Petro porque considera que pese a sus diferencias personales él tiene un ideario progresista y un conocimiento del manejo del Estado. Por contra, para ella, Rodolfo Hernández, llegaría a improvisar lo cual sería contraproducente por la complejidad de los problemas del país.



Por las mujeres, jóvenes, viejos, por los que sobran y quieren más democracia, votaré por Gustavo Petro y Francia Márquez.#ElCambioEsImparable y les invito a sumarse. Dejamos nuestras diferencias para evitar que las cosas sigan igual.



¡Vamos juntos a sacar a Colombia adelante! pic.twitter.com/mnynK2kpSY — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) June 12, 2022

La mandataria votó en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Foto: Alcaldía de Bogotá

Tras la decisión, en el ambiente quedó gravitando la pregunta: ¿Significa esto que Claudia López desembarcó en la campaña de Petro? ¿Cómo explicar esta situación cuando son públicas las diferencias de la alcaldesa con el líder del Pacto Histórico?

Lozano explica que no. Dice que la alcaldesa trabaja exclusivamente para la ciudad y mejorar la vida de sus habitantes. Y pone como ejemplo que ella es una mandataria que en esta campaña se ha mantenido al margen y nadie puede acusarla de participar en política.



Sin embargo, las suspicacias son naturales. En vísperas de la primera vuelta, Luis Ernesto Gómez, mano derecha de Claudia en la alcaldía, renunció para sumarse a la campaña de Petro. El día de las votaciones llegó al extremo de hacerse junto a la familia de Petro -estaba el candidato con su esposa Verónica y sus dos niñas- para salir en la fotografía junto a las urnas.



"Hace cuatro años, después de apoyar como liberal a Humberto de la Calle para darle continuidad al acuerdo de paz que veníamos implementando en el gobierno de Juan Manuel Santos, pasó a segunda vuelta Gustavo Petro, quien se había comprometido con ese pacto y yo lo apoyé con toda la convicción. Esas fueron las elecciones más pacíficas de las últimas décadas y hoy, cuatro años después, estamos viendo unas elecciones en medio de amenazas, escudos blindados y masacres. Me queda absolutamente claro que lo que fue correcto hace cuatro años, lo es hoy y esa es mi principal motivación: que la apuesta de cambio de Gustavo se logre en primera vuelta y, en caso de que no, poder convocar a sectores de centro y a los menos progresistas para convencerlos", le dijo el exsecretario de Gobierno de la Alcaldía a EL TIEMPO.



Por el anhelo de cambio de mi generación acompañaré a @FranciaMarquezM y @petrogustavo. Me niego a votar guiado por la heridas que me han dejado las agresiones. Los políticos debemos dar ejemplo de reconciliación. Por millones de jóvenes que tienen derecho a tener futuro. pic.twitter.com/gGrgKeKu6b — Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) June 6, 2022

Casi en simultánea, se produjo la adhesión de Julián Rodríguez Sastoque, concejal de la Alianza Verde, quien dijo: “Por el anhelo de cambio de mi generación acompañaré a Francia Márquez y Gustavo Petro. Me niego a votar guiado por las heridas que me han dejado las agresiones. Los políticos debemos dar ejemplo de reconciliación. Por millones de jóvenes que tienen derecho a tener futuro”.



Los tres tienen varias características en común. En primer lugar, son leales escuderos del ideario político de Claudia López. En segundo, han sido víctimas, especialmente, de la furia del petrismo radical.



"Eso, dice Angelica Lozano, demuestra que en estos momentos tenemos un interés superior, que es el país". La senadora explica que ella tiene un afecto personal por Rodolfo pero que ahora se trata de elegir un jefe de Estado y no un amigo personal.



Rodolfo Hernández, candidato a la Presidencia. Foto: Twitter @ingrodolfohdez

“Tengo una buena relación con él, tengo aprecio por él, por su autenticidad, pero yo no voy a escoger a un amigo. Aquí se va a escoger al presidente de la República, no cariñito personal”, dijo la congresista en la mañana de este lunes en Blu Radio.



Para ella, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción desconoce el manejo del Estado lo cual es un punto en contra para darle su voto.



Lozano cree también que esta decisión es una buena lección para quienes hoy están en las “barras bravas” del petrismo entender de que el Estado y las instituciones tienen unas formas y unos trámites. En su concepto, este domingo los colombianos elegimos presidente y al margen de las diferencias, el lunes todos debemos levantarnos unidos a trabajar para sacar el país adelante.



“Los insultos y las agresiones han sido injustas y desproporcionadas […]. Pero esto no se trata de mí, tampoco de aquellos que hacen del odio su herramienta política”, coincide Sastoque. "Me niego a votar guiado por las heridas que me han dejado las agresiones. Los políticos debemos dar ejemplo de reconciliación. Por millones de jóvenes que tienen derecho a tener futuro", argumenta el joven edil.



"Algunos esperarían que fuéramos oposición a Gustavo Petro por el hecho de que la bancada de Colombia Humana en el Concejo de Bogotá es opositora a la administración de la que hice parte hasta hace algunos días. Hay quienes creemos en defender la paz, la educación para los jóvenes, el emprendimiento para las mujeres y que lo más importante y urgente para solucionar en Colombia es el sacar a muchas familias de la pobreza. Si actuamos con mezquindad o no entendemos que nos convoca un bien superior, Colombia jamás va a ser una nación grande. Lo que decidimos fue construir confianza, apostarle a la mejor fórmula de cambio que hay en la elección presidencial, interpretar el momento que vive Colombia y al llamado que nos hace el electorado apoyando a Gustavo y Francia Márquez", añade Luis Ernesto Gómez.



Pero ¿pueden ellos ahora sentarse tranquilamente en la misma mesa con figuras como Roy Barreras o Armando Benedetti? “Cuando apoyamos la paz de Santos, ellos estaban ahí y yo sí creo que Colombia tenía que cerrar el conflicto armado. Yo tengo todas las diferencias con Roy Benedetti. Benedetti ha sido un salvaje con nosotros (…) Estoy esperando a ver qué videíto sale para ver cómo era el plan para destruirnos, pero no me puedo quedar en esas pequeñeces, tengo que pensar es en el interés público”, reitera la senadora Lozano.



Gustavo Petro se dirigió al país en el Debate Definitivo. Foto: César Melgarejo EL TIEMPO.

Los tres reiteran que se trata de decisiones individuales y que las políticas públicas que Petro tome en caso de un posible mandato suyo deben ser en bien de la ciudad. Así, por ejemplo, respecto a la posibilidad de que Petro frene el metro de Bogotá, la senadora de la Alianza Verde dijo que el proyecto está blindado y que, aunque en un eventual gobierno de Petro quisiera, no podrá hacer nada en ese sentido.



¿Y qué va a pasar entonces con la amistad que ella tiene con Rodolfo? El candidato dio, también en la mañana de este lunes la respuesta: "Lo lindo de la democracia es poder seguir siendo amigos a pesar de las diferencias. A Angélica y a todos los colombianos, cuando vayan a votar el 19 de junio, lleven la cédula, la memoria y la conciencia", escribió él en su cuenta de Twitter.



