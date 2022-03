Se suspendió el escrutinio departamental en el Vichada por amenazas a un delegado del Consejo Nacional Electoral (CNE) que guiaba el procedimiento, de acuerdo con información publicada por el medio El Morichal que, además, habló con algunos candidatos que están a la espera de los resultados.



Luis Carlos Álvarez, exgobernador del departamento y aspirante a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, afirmó que Harol Gutiérrez, miembro del CNE, recibió un mensaje de texto anónimo que derivó en la suspensión del escrutinio que inició el anterior jueves en Puerto Carreño. El medio citado aseguró que el contenido del mensaje es desconocido.

En Vichada, Mauricio Londoño (Partido de la U) ya obtuvo su curul como representante. Sin embargo, la segunda curul en disputa se definirá entre el liberal Álvarez y Javier Sánchez, candidato del Cambio Radical. Este último posee 6 254 votos, mientras que el exgobernador tiene el apoyo de 6 025 electores, según los formularios E26 de la Registraduría.

Participantes del Partido Liberal en el departamento hicieron denuncias de supuestas incongruencias en los E14 de un par de mesas rurales de Cumaribo (Vichada).



¿Qué dijeron los candidatos implicados?

Luis Carlos Álvarez rechazó todos los hechos que se presentaron en las últimas horas relacionados a las amenazas hacia el delegado departamental del CNE. Según él, sucedieron acciones contrarias a la ley que violentan el reconteo de votos, lo que no permite conocer los resultados electorales para representar al Vichada en la Cámara.

Además, expresó sus intenciones de llevar el caso a la dirección nacional del Partido Liberal, al que pertenece, con el fin de garantizar la transparencia electoral y “derrotar de una vez por todas los intereses mezquinos de quienes pretenden malograr el proceso”.

Javier Sánchez, por su parte, sentó su posición al respecto: “Informo que todo el proceso de escrutinio se ha llevado a la luz del derecho, con objetividad, transparencia, garantías, condiciones de seguridad y presencia de los partidos y candidatos”. También, sin dar nombres, dijo que algunas personas faltan a la verdad y aseguran que hay un supuesto fraude, por lo que, según él, desinforman a la opinión pública al no asumir la derrota.



Para este político del Cambio Radical, su nombre obtuvo mejores cifras en los comicios que su competidor. Sin embargo, esperará a que el CNE exponga los resultados finales.

Acusaciones al gobernador del Vichada en días anteriores

Miguel Ángel Sánchez, secretario general del Liberal, se había expresado en contra del gobernador del departamento el pasado 25 de marzo: “El @PartidoLiberal hace un llamado a la @PGN_COL para investigue presuntas acciones del Gobernador del Vichada y sus funcionarios para torpedear el Escrutinio Dptal a favor de su candidato Javier Sanchez. Elevar alertas y mayor vigilancia sobre los votos en Cumaribo”.

Álvaro León, actual mandatario departamental, se refirió a las acusaciones proferidas en su contra por, presuntamente, intervenir en beneficio del aspirante de Cambio Radical.



En entrevista con El Morichal, León dijo: “Tengo una tranquilidad inmensa de no haber intervenido absolutamente para nada, ni siquiera cuando se me acusó de acoso a los funcionarios de la administración”.

Además, enfatizó en que no ha tenido conversaciones con funcionarios de la Registraduría en Vichada. Aseguró que nadie del personal puede acusarlo de “haberlo presionado en algún sentido”.



Las palabras del secretario liberal fueron calificadas como “falsas” por León. El gobernante insistió en que Miguel Ángel Sánchez no sabe de su manera de actuar frente a estas situaciones.



