Varias reflexiones realizó este martes el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, en el primer encuentro con la bancada y otros dirigentes de su partido, luego de los resultados legislativos del domingo pasado.



Uribe afirmó que este no era un “día de fiesta” y resaltó el hecho de que la colectividad haya perdido curules en el Congreso en las elecciones legislativas del 13 de marzo.



(En otras noticias: ¿Cómo les fue a los Char en las elecciones al Senado?)

“El momento nos obliga a tener mucha cabeza fría, porque más allá del partido, que hemos perdido muchas curules, hay un riesgo enorme para la patria”, afirmó el exmandatario frente a su bancada y el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.



El jefe máximo del Centro Democrático les solicitó a los congresistas elegidos Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Alirio Barrera y Óscar Darío Pérez “que empiecen un trabajo a ver cómo se puede hacer esta transición política”, de la que no dio mayores detalles.



La idea sería, según Uribe, “consultarles a los 600.000 registrados del partido, consultando a Óscar Iván y Alicia Eugenia (Silva), y a los compañeros todos, sobre este futuro inmediato” y “reexaminar los temas programáticos más importantes para las conversaciones que vayan a tener”.

Facebook Twitter Linkedin

La reunión de Uribe fue con la bancada uribista y otros dirigentes del Centro Democrático. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

“Quiero dejar en la mente de ustedes esto: cualquier candidato al que yo me le acerque, ahí mismo dicen ‘uribista’ y le ponen un estigma. Inclusive me daba pena que Óscar Iván saliera conmigo por allá en caminatas y a él se los dije”, afirmó el expresidente.



Y agregó: “Por eso quiero hacer ahora una tarea aplicando el principio ‘mucho hace el que no hace estorbo’, pero el partido no puede ser obstáculo ni factor de taponamiento. Tiene que ayudar con sus actitudes, su pensamiento, sus decisiones, a que esto pueda llegar a tener una gran coalición con la cual Colombia pueda enfrentar eficazmente esto de Petro”.

“Esta no puede ser la economía de odio de clases de Petro, esta tiene que ser la economía fraterna.” @AlvaroUribeVel — Centro Democrático (@CeDemocratico) March 15, 2022

En otras noticias de política

Fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro estaría entre seis mujeres



Movidas uribistas marcan el inicio de la segunda etapa de la campaña



POLÍTICA