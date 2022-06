Álvaro Uribe Vélez, expresidente y el protagonista político más influyente de las últimas dos décadas de Colombia, aceptó la invitación para sentarse a conversar con el presidente electo Gustavo Petro, quien cree que él también debe formar parte de lo que llama el Gran Acuerdo Nacional para pasar la página de la polarización.

"Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro", escribió el expresidente en su cuenta de Twitter en la mañana de este viernes. "Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria", argumentó.



Pero, ¿por qué es importante esta cita? El presidente electo considera que el país debe pasar la página de la extenuante polarización que impide los consensos para lograr beneficios colectivos.

Con esta tesis, cree que debe haber un Gran Acuerdo Nacional en el que todas las voces sean escuchadas. En esa dinámica piensa que la de Uribe es fundamental. Así lo dijo en campaña, en su discurso de celebración de triunfo por las elecciones y este viernes cuando recibió la credencial de parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral que certifica su condición de nuevo mandatario.



"He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país. Pero es simbólicamente porque, adicionalmente, lo que queremos es que en realidad millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Diálogo vinculante, es decir, no es diálogo simplemente por hablar, y diálogo para tomar decisiones”, dijo Petro.



Desde el Movistar Arena, el domingo, en su primer discurso tras conocerse los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial, en la que se midió con Rodolfo Hernández, y que con más de 11 millones de votos, invitó al diálogo.



Incluso con sus opositores. En efecto, Petro vaticinó en su discurso que su Gobierno tendrá una “oposición férrea” pero atenuó esta circunstancia. “Bajo los liderazgos que sea, sea el de Uribe, Federico, Rodolfo o todos juntos, será bienvenida (la oposición) en el Palacio de Nariño para dialogar sobre los problemas de Colombia”, dijo.



La respuesta de Uribe fue rápida y marca un hito porque, además, deja a un lado un silencio de varias semanas.



El expresidente siempre ha sido un incansable actor de la vida política. Sin embargo, con su candidato derrotado -el Centro Democrático optó por apoyar en la primera vuelta a Federico Gutiérrez- decidió marginarse un tiempo.



Para la segunda vuelta, trascendió que estaba dolido por el trato que le daba el candidato Hernández. “Uribe se murió el domingo usted cómo está al lado de un muerto con tres días, ya está eso ‘picho’ ”, dijo el ingeniero cuando se le preguntó sí pediría el apoyo de él.



Sin embargo, Uribe -tras la segunda vuelta- fue uno de los primeros en aceptar la victoria de Petro.



"Para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el presidente. Que nos guíe un sentimiento: Primero Colombia", expresó.



Uribe, situado en las antípodas ideológicas de Petro, con quien siempre ha mantenido constantes choques, reconocía así la derrota y su intento de forjar una alianza "antipetro", que llamó "Ojo con el 22".



Petro, economista de 62 años y exalcalde de Bogotá, sucederá a partir del próximo 7 de agosto al presidente Duque y gobernará en el periodo 2022-2026, con lo que la izquierda accederá por primera vez al poder Ejecutivo.



Se trata de una página inédita en la política nacional. Uribe no solo gobernó al país -entre 2002 y 2010- sino que ha logrado ser el líder más influyente.



Así, por ejemplo, él fue quien abanderó el No durante el plebiscito mientras que Petro estaba en la orilla del Sí. Uribe ganó e impulso la candidatura de Iván Duque quien precisamente derrotó a Petro en las elecciones de 2018.



Durante este cuatrenio, Uribe acusó a Petro de estar detrás del estallido social que vivió el país.



En la noche de este jueves, se produjo el encuentro en la Casa de Nariño. Fue un saludo breve, pero respetuoso y cordial entre el presidente Duque y el presidente electo Petro, antagonistas políticos durante los últimos años, y quienes, a juzgar por el gesto, pusieron en marcha una transición tranquila.



Ahora, se produce la aceptación de la invitación por parte de Uribe. En conclusión, en el país los actores políticos empiezan a priorizar el diálogo y eso es saludable para la democracia.





