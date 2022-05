Luego de que Gustavo Petro, candidato a la Presidencia, señalara a César Giraldo —conocido como alias Calzones y quien integraría la campaña de Federico Gutiérrez en Pereira (Risaralda)— de ser quien está detrás de las amenazas contra su vida, el hijo de Giraldo se pronunció.



En diálogo con Blu Radio, Cristian Camilo Giraldo, hijo de alias Calzones y activista del Centro Democrático, expresó que su papel en la campaña es la de un voluntario y que su familia no debe ninguna explicación sobre las amenazas que ha recibido el aspirante del Pacto Histórico.



El domingo, desde Soacha (Cundinamarca), Petro lanzó acusaciones con respecto al nombre de César Giraldo.



"Alias Calzones, que goza de reputación por haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes, es el dueño del gota a gota en la ciudad de Pereira y es el jefe de la campaña de Duque 2. Buscando la mayoría electoral en Pereira para que Duque 2 sea presidente. Allá donde tuve que suspender la manifestación porque decía que me iba a matar una banda y son precisamente los hombres armados que recogen el crédito que tiene que pagar la señora amenazada”, enfatizó el senador.



Gustavo Petro y Francia Márquez, ambos del Pacto Histórico. Foto: Mauricio Moreno/ El Tiempo

También en conversación con el medio anteriormente citado, Rodrigo Lara Sánchez, fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez en el Equipo por Colombia, manifestó no conocer a los Giraldo, pero no negó la posibilidad de que hayan estado en alguna correría de su candidatura.

“No lo conozco. Estuve en el Eje Cafetero y uno tiene contacto con muchas personas, pero no lo tengo presente, ni me he sentado a hablar de ningún tema ilegal o debajo de la mesa”, afirmó el exalcalde de Neiva (Huila).



POLÍTICA