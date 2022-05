Tras conocerse que no se le hará auditoría internacional a las elecciones presidenciales, el jefe de debate del candidato Gustavo Petro, Alfonso Prada, reaccionó este martes, 24 de mayo, a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría.



"Nuevamente, la campaña de Gustavo Petro expresa su preocupación por la ausencia de garantías. Esta es una más. La habíamos solicitado desde un comienzo y desafortunadamente no se dio", manifestó Prada al respecto.



(Le puede interesar: Auditoría internacional para las elecciones no será contratada).

El jefe de debate de la campaña presidencial del Pacto Histórico aseguró que, "en forma oportuna", se le había comentado a la procuradora Margarita Cabello, a la Órganización Electoral y al ejecutivo "la importancia de tener una auditoría del sofwtare de escrutinios" como garantía adicional para las elecciones.

Muy a pesar nuestro las elecciones no contarán con la necesaria auditoría externa, garantía que toda elección presidencial -que pretenda ser transparente- debe tener. El gobierno giró tarde, no le dio a este tema la importancia debida, y el resultado es el que ya conoce el país. pic.twitter.com/wigBwFVmtD — Alfonso Prada (@alfonsoprada) May 24, 2022

"El Gobierno giró tarde, no le dio a este tema la importancia debida, y el resultado es el que ya conoce el país", sentenció Prada.

Las autoridades electorales habían elevado una petición al Gobierno nacional y este, a través del Ministerio de Hacienda, había destinado más de 3.000 millones de pesos para el proceso de auditoría internacional a las jornadas electorales del 2022.

Facebook Twitter Linkedin

Desde el 28 de abril hasta el 27 de mayo, las campañas políticas podrán postular a los testigos electorales. Foto: Registraduría Nacional.

Pese a los rumores desmentidos por César Abreo, presidente del CNE, en los que se mencionaba a la firma DataSys Group como la contratada para dicha función, los comicios del domingo 29 de mayo estarán bajo la vigilancia de misiones de observación internacionales y nacionales.



Además, los testigos electorales designados por las campañas electorales estarán presentes y velarán por la transparencia electoral.

No deje de leer noticias de Política

POLÍTICA