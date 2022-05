El registrador nacional, Alexander Vega, convocó para este sábado una rueda de prensa en el marco del Plan de Garantías Electorales 2022.



Vega dijo que ya fue seleccionada la firma que realizará la auditoría internacional al software de las elecciones presidenciales y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) será el ente encargado de hacer el anuncio y dar a conocer el nombre de la firma de aquí al lunes.



(Le puede interesar: El choque político alrededor del Registrador Nacional y las elecciones)

“El Consejo Nacional Electoral ya seleccionó una firma, esperamos que haga el anuncio el presidente del Consejo Nacional Electoral de aquí al lunes, pero ya el CNE seleccionó una firma. Tengan en cuenta que la auditoría que pidieron los partidos y el Consejo Nacional Electoral, recae para todo el proceso electoral. Será el presidente del Consejo Electoral que informe”, indicó el registrador nacional, Alexander Vega.



El registrador informó que durante los simulacros se están probando nuevas funcionalidades del software base de escrutinios como:



- No funcionará fuera del horario establecido por la Ley 1475 de 2011 en el artículo 41. - Se realizarán copias de seguridad de la base de datos cada cinco minutos.

- Transmitirá en tiempo real los archivos, documentos e imágenes de las actas E-14 al sistema de seguimiento web.

- Se realizó la validación de la doble digitación de los resultados electorales contenidos en las actas E-14 de claveros, conforme a la sugerencia de la Unión Europea.

-No permitirá el cierre sin una verificación previa de las actas E-14, las actas E-24 y lo grabado en el sistema.

- Todas las acciones y operaciones que realicen los tres miembros de las comisiones escrutadoras deberán ser autenticadas a través de huella digital.



Además, Vega aseguró que junto con la Procuraduría General, se tomó la decisión de que por seguridad el software de escrutinio funcione solo a partir del próximo domingo 29 de mayo desde las 4 p.m.



"Vamos a entregar copias de todas las actas dentro de los cinco minutos, eso le va a dar más transparencia. Y lo más importante se está haciendo doble digitación de conformidad para reforzar la digitación del escrutinio", indicó el registrador nacional.



Adicionalmente, el funcionario manifestó que en este momento se está haciendo la verificación de los equipos de biométrica que son utilizados en los software para que no haya infiltraciones.

Facebook Twitter Linkedin

El registrador ejemplificó el proceso de acceso biométrico al software de escrutinio, al cual solo podrán acceder los miembros de la comisión escrutadora. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Vega explicó que el software de escrutinio transmitirá en tiempo real los archivos a todas las campañas que hacen parte de la contienda electoral por la Presidencia. "Igualmente, el acceso a la información va a estar en tiempo real para los miembros de los auditores de los partidos y los testigos electorales", dijo.

POLÍTICA