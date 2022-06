Este miércoles se conocieron unos videos en los que se ve a Roy Barreras hablando sobre cómo afectar a algunos de sus contradictores políticos en beneficio de la campaña de Gustavo Petro.



En uno de ellos, Barreras advertía que Alejandro Gaviria era "una amenaza electoral", y decía que había que ocuparse de desmontar esa amenaza. Sobre su estrategia, decía que era necesario irse al ataque contra Gaviria, pero que no podría ser Petro el que lo atacara. En ese sentido decía que él sí lo podría hacer. Hoy Gaviria está con el Pacto Histórico.



Tras el revuelo que estas piezas audiovisuales han despertado, el exprecandidato publicó una corta reflexión sobre lo que fue su paso en la contienda electoral por la Presidencia.

"Repetí que en la competencia política existen contrincantes (que uno quiere derrotar), no enemigos (que uno tenga que eliminar). Recibí muchos ataques. Algunos de ellos

viles y mentirosos. De la izquierda y la derecha", comienza diciendo Gaviria.



El exrector de la universidad de los Andes señala que la erosión "del debate

político es sin duda preocupante" y que, en medio de la contienda electoral, decidió no victimizarse.



"Nunca me gustó la suficiencia moral que viene con asumir el papel de víctima. Me dolieron muchos de los ataques y calumnias por supuesto. Pero no voy a quedarme, como lo dije hace unos días, rumiando rencores y coleccionando agravios", reflexiona.



Gaviria termina su mensaje diciendo que rechaza la mezquindad en la política, pero que a veces hay que tomar decisiones pensando en el futuro de la democracia.



"La política es un mundo imperfecto. Muchas veces las decisiones son problemáticas", puntualiza.



