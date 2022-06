Después de la disolución de la Centro Esperanza, los integrantes han dado un pie al frente hacia las campañas de los dos candidatos que resultaron ganadores de la primera vuelta.



Carlos Amaya está del lado de Rodolfo Hernández para segunda vuelta y el excandidato vicepresidencial Luis Gilberto Murillo se adhirió a Gustavo Petro.



Ahora, entre los pasillos políticos se habla de que el exjefe programático de la Centro Esperanza, Alejandro Gaviria, podría tomar la misma decisión y se sume a la campaña del Pacto Histórico.

Gaviria no ha realizado un pronunciamiento oficial sobre sus intenciones de hacer parte de la campaña de líder del Pacto Histórico, pero en semanas anteriores había realizado ciertos guiños a su candidatura durante una entrevista que le dio al medio Financial Times, en donde señaló que lo mejor era tener un estallido “controlado” con Petro.



Desde la campaña del Pacto Histórico, el senador electo por la coalición, Gustavo Bolívar, aseguró que aún no es oficial que Gaviria llegue a las toldas progresistas que promulga Petro, pero que se adelantan conversaciones que "van por buen camino".

Sobre este tuit debo aclarar. Esta información no es oficial. Continúan las conversaciones y van por buen camino. https://t.co/us6PTCWId0 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 31, 2022

