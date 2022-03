En estas elecciones hubo oportunidad de participar para todos. Actrices, deportistas y hasta periodistas se presentaron como candidatos al Congreso de la República.



Aunque a algunos la apuesta les resultó en un cambio de carrera, a muchos otros no les alcanzó para conseguir los votos necesarios.

La política siempre tiene perdedores. Vea cómo reaccionaron los ganadores que sorprendieron y los que en esta ocasión quedaron sin un puesto en el Legislativo.

Agmeth Escaf

Agmeth Escaf y Gustavo Petro (2021). Foto: Instagram: @agmethescaf / Twitter: @agmethescaf

(Le puede interesar: Francia Márquez, un camino de lucha hacia la Presidencia).



El expresentador de ‘Día a día’ se lanzó a la Cámara de Representantes en el Atlántico de la mano del Pacto Histórico. Logró sumar 140.572 votos que le permitieron convertirse en congresista. Además, felicitó a Gustavo Petro y a Francia Márquez por los resultados de la consulta interpartidista.



En su cuenta de Twitter, Escaf prometió a sus electores no defraudarlos por el voto de confianza en un video en el que agradece el triunfo que le dieron.

María Fernanda Carrascal

María Fernanda Carrascal, elegida a la Cámara de Representantes por Bogotá. Foto: Twitter: @MafeCarrascal

Esta activista y analista política ha liderado campañas de protesta contra el sector bancario y contra legisladores que ‘pasan de agache’ por el Capitolio. Se presentó a la Cámara por Bogotá y logró convertirse en congresista en la lista cerrada del Pacto Histórico.



También presentó propuestas como El País Primero y se ha configurado como una representante que lucha contra la corrupción en el Congreso y el Senado. Además, felicitó a Camilo Romero en su proceso dentro de la Coalición Pacto Histórico.

A esta hora solo puedo darles más de 800 mil gracias. Es todo. Esto es de ustedes. — Mafe Carrascal (@MafeCarrascal) March 14, 2022

Ariel Ávila

Ariel Ávila, senador electo de Alianza Verde. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

El analista político que se atrevió a denunciar las irregularidades en las elecciones del 2018 decidió lanzarse al Senado junto a Alianza Verde. Fue escogido y ahora es senador por primera vez, logrando 97.470 votos.



(Más como esto: Los candidatos que llegan al Congreso con líos judiciales).



En redes sociales múltiples seguidores le expresaron que habían votado por él, enviando imágenes de sus certificados de votación.



El senador electo aún no ha dado declaraciones oficiales, pero sí compartió las felicitaciones de personalidades, como la periodista Vanessa de la Torre, quienes destacaron su llegada al Congreso.

José Alberto Tejada

José Alberto Tejada Echeverri. Foto: José Alberto Tejada Echeverri.

Este periodista conquistó a miles con su cubrimiento del Paro Nacional del 2021, en el que Cali fue una de las ciudades en las que hubo mayores índices de violencia. Decidió aliarse con el Pacto Histórico y presentarse a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca.



Tejada agradeció el trabajo colectivo de jóvenes en el Valle que ayudaron en la campaña.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea esta publicación aquí).

Caterine Ibargüen

Caterine Ibargüen en la inscripción de su candidatura. Foto: Caterine Ibargüen

Atleta y medallista olímpica. La increíble deportista se lanzó con el Partido de la U al Senado de la República. Iba como cabeza de lista en el tarjetón, sin embargo, quedó en el puesto 15 en cantidad de votos dentro de su partido.



El salto no le permitió pasar el umbral y hacer historia esta vez desde la política en lugar del deporte. La campeona olímpica agradeció a sus votantes que sumaron más de 42.000.



Pese a ello, la periodista de CityTV, Johana Palacios, recordó que como deportista nunca le dio entrevistas: “En este tiempo si me habla y me pide a diario que vote por ella”.

Pregúntenme cuántas veces le escribí, cuántas veces la llamé, o busqué acercarme a ella a través de su representante, para hacerle una entrevista, nunca se pudo mientras fue deportista. En este tiempo si me habla🙄 y me pide a diario que vote por ella 😒 pic.twitter.com/fI44Kt89Du — Johana Palacios (@yoapalacios) March 12, 2022

Facebook Twitter Linkedin

Borda ha hecho análisis políticos en medios de comunicación. Foto: Campaña Sandra Borda.

La profesora de la Universidad de los Andes y creadora del podcast de análisis político internacional ‘Buceando en el Naufragio’ se lanzó al Senado con el Nuevo Liberalismo.



Hace unas semanas se hizo viral junto al también candidato Ariel Ávila por sus respuestas en ‘Noticias RCN’ sobre el funcionamiento del Congreso, en el que ambos candidatos fallaron en responder detalles como cuántos debates requiere un proyecto de ley para ser aprobado o qué organismo convoca sesiones extraordinarias. (Las respuestas son cuatro debates y el Gobierno Nacional, respectivamente).



(Puede interesarle: Concejal fue detenido con gran suma de dinero para presunta compra de votos).



A través de su cuenta de Twitter, la autora del libro ‘¿Por qué somos tan parroquiales?’ expresó su tristeza tras la derrota del Nuevo Liberalismo, partido que revivió este año bajo el liderazgo de los hermanos Galán.



“Perdimos pero tengo una sensación de deber cumplido que no cambio por nada”, dijo Borda, quien agradeció a quienes depositaron su confianza en ella.

Me levanto triste pero satisfecha porque me arriesgué a hacer política de la única forma que concebía posible. Perdimos pero tengo una sensación del deber cumplido que no cambio por nada. Muchas gracias a todos por sus amables comentarios y por su solidaridad en la dificultad. — Sandra Borda (@sandraborda) March 14, 2022

Mábel Lara

Juan Manuel Galán con Mabel Lara en su tercera parada en Valle del Cauca. Foto: Prensa Nuevo Liberalismo

Con su presentación y habilidades periodísticas, muchos colombianos se enteraron de algunas de las noticias más importantes del país. La expresentadora de ‘Caracol’ y ‘Noticias Uno’ decidió volver a Colombia tras una temporada estudiando en Estados Unidos para presentarse al Senado de la República.



También fue una de las candidatas que se quemó en esta contienda electoral en el Nuevo Liberalismo.



Ahora resta saber si volverá al periodismo o si seguirá optando por un trabajo desde lo político. En sus redes sociales ha expresado cuán triste se siente por el resultado que obtuvo su partido.



“Tengo muchos sentimientos encontrados”, escribió la comunicadora vallecaucana.

Hollman Morris

Hollman Morris, candidato al Senado de Fuerza Ciudadana. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

El excandidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá por el partido de Gustavo Petro, Bogotá Humana, se quemó en estas elecciones. Este periodista y productor audiovisual fue defendido en la contienda por la alcaldía de la capital del país por algunos simpatizantes del petrismo, incluso de denuncias por presunto acoso sexual.



En esta ocasión se lanzó al Senado de la República con el partido Fuerza Ciudadana. Sin embargo, el partido del exgerente de Canal Capital no logró pasar el umbral, por lo que se quedó sin curules.



Gustavo Petro dijo a través de sus redes sociales que “era el momento de la lista cerrada y Fuerza Ciudadana no lo entendió”.

Andrés Motta

Se presentó con el partido del expresidente Álvaro Uribe: Centro Democrático. Foto: Cuenta de instagram @andres_motta

Este DJ de ‘Los 40 Principales’ pasó 10 años mezclando música antes de irse a estudiar en los Estados Unidos. Decidió aliarse con el Centro Democrático, según él, no por razones políticas, sino por las apuestas de ese partido por hacer crecer la inversión extranjera en Colombia.



La canción que puso no sonó esta vez y se quemó en las urnas. El autodenominado ‘Senador del Emprendimiento’ consiguió apenas 7630 votos a su favor. En sus redes sociales no ha comentado nada adicional a su invitación a votar.

Jacqueline Rentería

Jackeline Rentería. Foto: Jackeline Rentería

Esta luchadora olímpica también le apostó al Partido de la U y no logró el resultado esperado. Doble medallista en las Olimpiadas y medallista de oro en los Panamericanos, pero en el entrenamiento para convertirse en congresista le faltó y se quemó en este intento por pasar del plano deportivo al político.



(Antes de irse: Cuáles serán los posibles 10 candidatos presidenciales de la primera vuelta).

Ana Victoria Beltrán

La actriz se quemó con la lista del Nuevo Liberalismo. Foto: Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO

Encantó y en ocasiones hasta frustró a los televidentes con su papel como ‘Daniela Franco’ en la producción televisiva de ‘Padres e Hijos’. Se presentó a la Cámara de Representantes con la apuesta de Luis Carlos Galán con el Nuevo Liberalismo.



Este partido no fue muy exitoso, no logró superar el umbral en el Senado, y tan solo obtuvieron una curul en el Congreso gracias a Julia Mirada, exdirectora de Parques Nacionales.

