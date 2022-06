Sin lugar a dudas, en las elecciones del pasado domingo se evidenció que Gustavo Petro obtuvo las mayores ventajas, porcentualmente hablando, en las zonas de predominancia afro, como es el Pacifico.



Le puede interesar: Se suman nuevos nombres al sonajero del gabinete ministerial de Petro



Por eso el representante a la Cámara Jhon Arley Murillo, presidente del partido Colombia Renaciente, habló con EL TIEMPO sobre lo que significa ese aporte de votos y lo que esperan los afros de este nuevo gobierno.

¿Electoralmente hablando, es decir, en votos, cuál fue el aporte de las comunidades afro a Gustavo Petro?

​

Fue un aporte importante. Creo que las comunidades afro se identificaron con la apuesta de país, con la apuesta de cambio que Gustavo Petro representaba para Colombia y generó algo muy importante que fue la unidad del voto afro, donde con la llegada de sectores como Colombia Renaciente, con la llegada de Mabel Lara, de Yolanda Perea, se logró unificar el voto afro, y eso se vio reflejado en aumentos de más de 40.000 votos entre primera y segunda vuelta, en una abrumadora mayoría en la región pacífica. Y si miramos el mapa electoral uno puede sin asomo de duda concluir que dónde estamos las comunidades afro Petro arrasó y ganó con una mayoría absoluta.



¿Estamos hablando de qué zonas?

En el Pacífico y en la Costa Atlántica. El voto afro fue determinante para que la propuesta de cambio que Gustavo Petro le hizo al país fuera ganadora en una elección tan reñida. No se pueden desconocer cifras como las del Chocó, donde más del 80 por ciento de la gente votó por Gustavo Petro. En Buenaventura fue una cosa arrasadora, con cifras por encima del 80 % . Lo que se observa definitivamente es que la comunidad afro fue clave para que Petro lograra a su elección.



¿Usted habla de la unidad del voto afro, como se logró?

Indudablemente que la presencia de Francia Márquez, como fórmula vicepresidencial ayudó a la unidad del voto afro . Por primera vez en la historia el voto afro estuvo unificado en la segunda vuelta en torno a una elección, con porcentajes muy altos, nunca antes visto en la historia electoral de Colombia. Por eso, sin asomo de duda hay que decir que el voto afro fue incidente y podemos decir que el voto afro eligió a Gustavo Petro como presidente de Colombia.



¿Y por qué los afros votaron por Petro?

Aquí hay una apuesta de país que viene sumándose, de comunidades afro que quieren una reivindicación. Entonces la propuesta de Petro es la que más se parecía y podía responder de verdad aquellas propuestas que el pueblo afro venía planteando desde hace mucho tiempo. Segundo, la presencia de Francia Márquez que representa ese movimiento social afrocolombiano que fue muy importante, pero también la llegada de actores como Luis Gilberto Murillo, de Colombia Renaciente, y de Mabel Lara, que fue clave para sumarnos y entender que en el marco de las dos visiones de cambio que se presentaban en el país, esta fue la opción que más interpretaba el proceso de las comunidades afro.



¿Más o menos tienen claro cuantos votos afro tuvo Petro?

Es muy complejo poder identificar eso. Pero se pueden ver ciudades como Cali, donde un 50 % de la población es afro; en el Valle, donde el 40 % es afrodescendiente, la votación por Petro fue del 63 por ciento. También están ciudades como Buenaventura, donde el obtuvo el 86 %, en el Litoral Pacífico sacó más del 80 %. Lo que le puedo decir es que en la zona donde está ubicada la comunidad afro, Petro tuvo cifras que superan el 70 % , con un crecimiento exponencial entre la primera y la segunda vuelta. Entonces, el haber ganado en ciudades y sectores afro del país fue clave para poder obtener el triunfo.

sin asomo de duda hay que decir que el voto afro fue incidente y podemos decir que el voto afro eligió a Gustavo Petro como presidente de Colombia. FACEBOOK

TWITTER

¿Entonces usted cree que el presidente electo está endeudado, en el buen sentido de la palabra, con los afros?

Más que endeudado, uno lo que ve es procesos como el ocurrido en los Estados Unidos con Joe Biden en donde logró llegar a la presidencia con el apoyo de los afro y en reconocimiento a eso llevó a miembros de las comunidades afro a espacios muy importantes, como la primera jueza nominada para la Corte de los Estados Unidos, por primera vez en la junta directiva la Reserva Federal también se llevó a un afro, asì como al departamento de Defensa. Lo que se observa es que a nivel internacional fenómenos como el de Colombia pues sí han sido recompensados con espacios, con participación grande, amplia y uno espera que sea lo que ocurra en Colombia.



Usted habla de una participación importante de los afros en el gabinete. ¿De qué estamos hablando?. ¿O el hecho de tener a Francia Márquez como vicepresidente lo considera suficiente?

Claro que no es suficiente, yo creo que Francia Márquez está ahí porque se ganó ese derecho a base de procesos, a base de trabajos y es un orgullo para las comunidades afro que tengamos hoy la primera vicepresidenta afro en este país. Uno de los que si espera, y ni más faltaba, es que la Colombia afro también se vea representada y que ese voto afro que fue decisivo a la hora de elegir también sea decisivo para gobernar. Ojalá que así como se hizo en Estados Unidos, como lo hizo el presidente Biden, también Colombia pueda avanzar en contar con una participación de hombres y mujeres en el gabinete.



¿Cuál debe ser la prioridad del gobierno para atender a las comunidades afro?

Debe haber una estrategia integral y como yo lo he dicho en diferentes debates, pues hay un rezago y una brecha amplia entre las comunidades negras de este país y el resto de la comunidad colombiana. Las comunidades afro son las que más sufren la pobreza, son las que viven en la zonas con mayor nivel de desigualdad, son las que menos tienen acceso a Internet, los jóvenes afro son los que menos acceden a la universidad, sólo tres de cada 100 jóvenes pueden graduarse de la universidad; las mujeres afro son las más afectadas con los embarazos adolescentes . Debe haber una estrategia integral para que se puedan cerrar esas brechas y dar el salto a una igualdad real. Y eso debe ser con una participación real porque yo fue muy crítico del gobierno de Duque que tiene hoy 42 cargos de nivel directivo en diferentes entidades para trabajar políticas públicas a favor de las comunidades afro pero solamente cinco de esos cargos estaban en manos de hombres o mujeres haces. Eso es un desacierto.



¿A usted le gustaría ser ministro?

No, yo no estoy pensando en eso. Yo estoy cerrando mi ciclo y soy el presidente de Colombia Renaciente y me gustaría seguir trabajando en pro de las comunidades desde el partido. Mi deseo es que el gobierno le vaya bien.



Le puede interesar: Congresistas liberales le piden a César Gaviria ser partido de gobierno