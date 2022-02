La abstención siempre ha sido un escollo por superar en las elecciones no solo en Colombia sino, particularmente en Antioquia, en donde la votación al Congreso no es tan alta.



En 2018, la participación para el Senado fue del 45,1%, con 2.113.865 votantes; entretanto, para la Cámara fue del 44,8%, con 2.099.208. Esto quiere decir que no se llegó ni a la mitad del censo electoral apto. Sin embargo, el departamento, por su número de habitantes, es de los que más aporta votantes a nivel nacional con un censo electoral de más de 5 millones de personas en la actualidad.



(Le puede interesar: Inauguran Centro de Turismo Inteligente en Medellín)

“Aunque Antioquia es según el censo electoral una de las zonas con mayor potencial de votantes, no significa que la participación vaya a ser igual, teniendo en cuenta que ese censo es de casi cinco millones cien mil personas, la participación electoral se permea según el tipo de votación: alcaldía en municipios, concejo en comparación con lo que se aproxima Congreso y coaliciones, pues en el primer caso puede darse mayor participación por lo cercano que se percibe el asunto político en comparación con lo segundo”, explicó Jorge Andrés Rico, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB.



Para el analista político, Miguel Jaramillo, habría un crecimiento de un 25% más de votantes.



“Aunque tradicionalmente la elección de corporaciones públicas, y más el Congreso, por los niveles de incredulidad, ejercicio colegiado, dinámica de pesos y contrapesos, poca visibilidad de la figura individual, reconocimiento o asociación con clase política tradicional, hace que la gente salga a votar menos”, dijo Jaramillo.



La Registraduría Nacional anunció que para estas elecciones al Congreso se dispondrán más puestos de votación en Antioquia, lo que sería un incentivo para que muchos ciudadanos se acerquen a las urnas.



“Tendremos 123 puestos más de votación con relación a las pasadas elecciones, que son 1.260 mesas más en el territorio y habrá mayor accesibilidad al voto”, expresó el registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, durante su más reciente visita.



(Le sugerimos leer: Centro Democrático instaló valla 'para destruir', tras ser dañada 11 veces)

Facebook Twitter Linkedin

Se esperaría una mayor participación de votantes jóvenes. Foto: Juan Augusto Cardona

Sin embargo, esto no podría ser el aliciente suficiente si la apatía es más importante.



“Antioquia se podrá dar una participación significativa, pero es difícil que se pueda dar mayor a un 70%, e influye el impacto que brinda Medellín y el área metropolitana. No creo que cambie mucho con respecto a lo que se ha dado anteriormente, más por ser para Congreso y Consultas, sea por apatía, desinterés o débil conocimiento sobre la importancia o del cómo se vota, caso listas preferentes y no preferentes”, agregó el docente Rico.



Este año, las elecciones tienen un ingrediente adicional y es que los votantes pueden pedir un tarjetón para elegir el candidato para la presidencia de Colombia de tres coaliciones: Equipo por Colombia, Pacto Histórico y Coalición Centro Esperanza. Esta situación llevaría que vayan más personas a las urnas este 13 de marzo próximo.



“Siempre se convierte en un aliciente para generar una mayor votación el hecho de que haya consultas para la presidencia”, acotó Jaramillo frente a esto.



(También puede leer: El salto de la protesta en las calles a la Cámara de Antioquia)

Facebook Twitter Linkedin

El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, resaltó que las tarjetas electorales serán de fácil manejo y comprensión. Foto: Gobernación de Antioquia

Sin embargo, el tema también está en duda por la tradición abstencionista en Colombia.



“En lo nacional, las tasas de abstencionismo históricamente oscilan entre el 50 y 60% lo cual ha llevado a que en ocasiones se defina la cultura política colombiana como una cultura de abstencionismo, y eso genera un peso mayor para la situación, debido a que se queda en datos y cifras, y esto debe ser llevado a análisis particulares en territorios y sectores, para diagnosticar factores que debilitan la participación”, agregó el docente.



Otro aspecto a tener en cuenta es si los jóvenes tendrán una mayor participación como votantes porque se les ve más activos en redes sociales, por ejemplo, pero otra podría ser la realidad, al menos para el caso de las elecciones al Congreso.



“Creería que dentro de las tasas de votación siempre es mucho más complejo que salgan a votar los jóvenes entre 18 y 22 años, es la franja más compleja. Sin embargo para el tema del Congreso sí ve uno que al tratarse de elecciones un poco más colegiadas, con más presencia de la maquinaria que de la opinión, podría ser menos probable que haya más juventud votando”, dijo Miguel Jaramillo.



El pulso sobre la abstención se sabrá luego del 13 de marzo, primera fecha del encuentro electoral de este año en Antioquia y en el país.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

En Twitter: @davidcalle1

Más noticias de Colombia

-Millonarias sanciones a EPS en La Guajira por vulneración en casos de niños



-Familia de víctima de Vives rechazó dinero de acuerdo y pide que vaya preso



-Hay un nuevo millonario; cayó el premio mayor de la Lotería del Tolima