Hasta la última semana del presente mes, el Gobierno Nacional realizará el pago único por $500.000, para cerca de 2 millones de hogares en pobreza y pobreza extrema, mayoritariamente encabezados por mujeres, del plan de choque contra el hambre, el 'Plan Hambre Cero'.



(Puede leer: Reforma pensional: Jaime Dussán da algunos detalles de lo que vendrá)



Para garantizar esta transferencia extraordinaria el Gobierno dispuso de 400 mil millones de pesos.



Según el DPS, los pagos se harán de manera escalonada y diferencial, hasta la última semana de este mes, de acuerdo con el programa y modalidad: nuevos hogares pertenecientes al grupo A del Sisbén IV que no recibían ninguna ayuda del Estado, beneficiarios de Ingreso Solidario pertenecientes al grupo A del Sisbén IV, hogares participantes de Familias en Acción de jefatura femenina y con niños y niñas menores de 6 años, y participantes de Jóvenes en Acción que son madres cabeza de familia, con niños y niñas menores de 6 años que cumplan los requisitos.

La directora del DPS, Cielo Rusinque, explicó las razones del Gobierno Nacional para otorgar este subsidio: "Estamos diseñando la política pública integral para la superación de la pobreza, pero, frente a lo que estamos enfrentando –la crisis de hambre y la crisis por la temporada de lluvias–, es necesario tomar medidas urgentes. Comenzamos con esta transferencia extraordinaria, que llegará a cerca de 2 millones de hogares”.



(Le puede interesar: Bruce Mac Master no será presidente del Consejo Gremial Nacional)



El DPS informó que los pagos se harán por grupos, de acuerdo con los programas. El 7 de diciembre se iniciaron con las nuevas familias pertenecientes al grupo A del Sisbén IV, que no recibían ninguna ayuda del Estado, y los beneficiarios de Ingreso Solidario pertenecientes al grupo A del Sisbén IV, que no se encuentren bancarizados; para bancarizados, después del 15 de diciembre.



Los beneficiarios de Ingreso Solidario, en el que se incluyeron 324 mil nuevos hogares que no recibían ningún subsidio y que pertenecen al grupo A del Sisbén IV, recibirán el giro a través del operador Supergiros y su red aliada. Los beneficiarios deben disponer de una hora en el punto de pago para hacer el proceso de enrolamiento por primera vez: se validará su identidad y datos personales, por lo que se requiere que los titulares del subsidio se acerquen a los puntos de pago con su documento original.



A partir del 21 de diciembre recibirán los 500 mil pesos las 6.500 participantes de Jóvenes en Acción, que tienen niños y niñas menores de 6 años identificadas a través del Sisbén IV, y cumplieron compromisos en el ciclo 6 de 2022.



(Le recomendamos leer: Para 2023 se busca, por novena vez, lograr un salario mínimo concertado)



En su cuenta de Twitter, el DPS explicó cómo serán los pagos mencionados en lo que resta del 2022.

Arranca el plan #HambreCero. Desde el miércoles 7 y hasta la última semana de diciembre se realizará de forma gradual y escalonada, el pago único por $500.000 para cerca de 2 millones de hogares en pobreza y pobreza extrema.



Aquí te contamos para quiénes aplica: ⬇️ pic.twitter.com/TOtDpfEvjw — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 12, 2022

Finalmente, el DPS explicó que para los participantes de Familias en Acción se ajustó el monto del incentivo de salud en el ciclo 6 de 2022, para que las titulares con niños y niñas menores de 6 años reciban los 500 mil pesos por el cumplimiento de los compromisos. A este grupo el recurso se le entregará a partir de la última semana de diciembre, con pago escalonado. El DPS confirmará a través de sus medios oficiales cada fecha.REDACCIÓN TENDENCIAS

Más noticias de Economía

Isagén vende su única térmica a gas para enfocarse 100 % en energías renovables

Cabify y sus planes luego de cumplir 10 años en la región

La reconstrucción de Providencia costó 1,6 billones de pesos