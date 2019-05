Wall Street profundiza caída, mientras China planea nuevos aranceles

Después de que Pekín anunció nuevos aranceles en represalia contra Washington, las acciones de la Bolsa de Valores de New York cayeron. Entre ambos países, cada vez más la guerra comercial se vuelve un problema mayor. Esto también hizo que las acciones de empresas de tecnología tuvieran su peor nivel porcentual.



Por su lado China impondrá grandes aranceles de 60.000 millones de dólares a bienes de Estados Unidos. "El mercado se está dando cuenta de que este es un quiebre absoluto de las negociaciones (comerciales) y todo ha caído", dijo Michael O'Rourke, jefe de estrategia de mercado en JonesTrading en Connecticut.

Debido a la guerra comercial, el promedio industrial va así: Dow Jones bajó 617,38 puntos, o un 2,38 por ciento, a 25.324,99 unidades, mientras que el S&P 500 cayó 69,53 puntos, o un 2,41 por ciento, a 2.811,87 unidades. El Nasdaq, en tanto, descendió 269,92 puntos, o un 3,41 por ciento, a 7.647,02 unidades. Las acciones más vulnerables a los aranceles de estas dos potencias, está Boeing Co que cayeron un 4,9 por ciento y las de Caterpillar Inc cedieron un 4,9 por ciento.



Mientras que las acciones de Apple Inc se desplomaron un 5,8 por ciento.





REUTERS