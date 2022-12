El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, continuará entregando subsidios de vivienda. Hubo muchos rumores de que programas como 'Mi Casa Ya' -que se iniciaron en gobiernos anteriores- se acabarían en el periodo presidencial de Gustavo Petro, pero esto, por el momento, no será así.

“El programa ‘Mi Casa Ya’ nos encanta en este Gobierno, nos parece muy importante, lleva más de siete años y seguirá en el gobierno del presidente Petro. No tenemos dudas que al aprobarse la reforma tributaria, tendremos importantes recursos para la inversión social y en el sector de vivienda el programa ‘Mi Casa Ya’, es una prioridad”, afirmó recientemente la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco.



El 7 de noviembre pasado, el Ministerio de Vivienda habilitó 3.200 cupos para subsidios de 'Mi Casa Ya', de los cuales entregó el 53 por ciento a las personas que cumplieron los requisitos.



La Ministra de Vivienda resaltó que inicialmente se asignarán, a través de una primera resolución, más de 1.000 subsidios a familias que estaban esperando esa notificación.



“Las familias deberán acercarse a la constructora con la que hicieron el negocio para adelantar los trámites restantes, mientras el Ministerio de Vivienda transmite la novedad a los establecimientos de crédito”, explicó la Ministra.

“A estas familias nunca las dejamos solas en su anhelo de tener una vivienda propia. Este es un Gobierno y un Ministerio que solucionan”, agregó la Ministra.



De acuerdo con la página web del programa 'Mi Casa Ya', este busca beneficiar a hogares que tienen ingresos inferiores a 4 SMMLV (unos $4.000.000). Estos hogares pueden obtener un subsidio monetario de 30 SMMLV ($30.000.000) o de 20 SMMLV ($20.000.000), dependiendo de sus ingresos, para comprar su vivienda.



Los beneficiados con el mencionado subsidio podrán recibir, además, una cobertura a la tasa de interés de 5 puntos porcentuales para viviendas de interés prioritario que no superen los 90 SMMLV ($90.000.000) y de 4 puntos porcentuales para viviendas de interés social de hasta 135 SMMLV ($135.000.000) o de hasta 150 SMMLV ($150.000.000) para aglomeraciones urbanas cuya población supere un millón de habitantes.

¿Cuáles son los requisitos de 'Mi Casa Ya'

Los requisitos que debe cumplir una familia para acceder a los subsidios de 'Mi Casa Ya' son los siguientes:



- Tener ingresos totales menores a 4 SMMLV ($4.00.000).



- No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional.



- No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una Caja de Compensación Familiar. (A excepción de los hogares con ingresos totales menores a 2 SMMLV ($2.000.000), podrán concurrir con el asignado por las Cajas de Compensación Familiar y el de Mi Casa Ya (esta información será reportada por las Cajas de Compensación Familiar).



- No haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional que haya sido efectivamente aplicado.



- No haber sido beneficiarios a cualquier título de las coberturas de tasa de interés.



- Contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda, o contar con una carta de aprobación de un leasing habitacional emitida por un establecimiento de crédito o el Fondo Nacional del Ahorro.



REDACCIÓN TENDENCIAS

