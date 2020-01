Uber responde a Ministra de Transporte

La plataforma Uber respondió en un comunicado a declaraciones dadas a EL TIEMPO por la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

En el documento Uber reitera que no está en situación de ilegalidad y que desde hace 6 años se encuentra en un escenario de no reglamentación pese a las manifestaciones que ha hecho para colaborar en la definición de dicha regulación. Además, resalta que en 150 jurisdicciones del mundo ya se han dado estas reglamentaciones, que “han reconocido una categoría diferente como solución a este reto tecnológico”.



En este sentido, la plataforma anota que “las normas de transporte que se invocan por parte de la Ministra de Transporte fueron expedidas en 1996, cuando las aplicaciones no existían y dado lo explicado, no son aplicables a modelos de negocio como el de las plataformas tecnológicas”.

De otro lado, el documento enfatiza en que en la lista del Ministerio de Transporte sobre las plataformas de movilidad que operan bajo empresas de transporte no están incluidas Beat, Didi, Cabify, InDriver o Uber ya que estas “son un servicio diferente, precisamente la opción de movilidad colaborativa es lo que hace falta reglamentar”.



Respecto a la operación que podría realizar la plataforma a través de vehículos de placa blanca, sugerida por la Ministra, Uber respondió que “los carros de placas blancas permiten prestar servicios a grupos de usuarios limitados por la misma reglamentación tales como empresas, colegios, estudiantes, turismo y hospitales, con contratos pre registrados y en zonas específicas aprobadas por el Ministerio de Transporte, lo que deja por fuera a los miles de usuarios individuales que buscan una alternativa de movilidad flexible y accesible en cualquier momento y lugar”.

