¿En qué momento es recomendable renegociar una deuda en el 2024?

De acuerdo con la Encuesta mensual de expectativas de analistas económicos (EME), realizada por el Banco de la República, en el 2024 la tasa de interés podría seguir bajando, así como se vio en diciembre cuando pasó del 13,25 % a 13 %.

Esto sería una buena noticia para los ciudadanos, especialmente, para aquellos que tienen alguna obligación financiera con un banco u otra entidad económica, pues significa que el valor de los intereses de la deuda bajarán.



(Le podría interesar: El duro camino que resta para lograr que la inflación en Colombia baje al 3 %).

Igualmente, en el 2024 se podría renegociar el crédito si lo necesita al ver que no puede cumplir con el pago mensual o que otros asuntos de su vida económica se estén viendo afectados.



En la página web del Banco Santander, en España, se resalta que cada persona debe tener en cuenta la regla del 50/30/20.

50 por ciento del dinero que recibe mensualmente se usará para los gastos esenciales: vivienda, alimentación, transporte, etc. 30 por ciento, para gastos no esenciales: viajes, cenas, entretenimiento, entre otros. El 20 por ciento, será el ahorro.

¿Cuándo es aconsejable renegociar una deuda con el banco?

(No deje de leer: Consejos del FMI para las tasas de interés cuando la inflación cede: qué se debe hacer).



Lo primero que debe hacer es analizar su situación financiera, o sea, si recibe los mismos ingresos de cuando decidió sacar un crédito.



De no ser así y que estos sean más bajos probablemente estarán afectando otras áreas de su vida como la alimentación, arriendo, educación, etc.

Ahí, debe tomar la decisión de acercarse al banco y debatir con el asesor cuál es la mejor alternativa para que usted pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras, sin tener que pedir dinero prestado a otras entidades o personas naturales.

Reunificar deudas

Una opción es que todas sus deudas pasen a ser una sola, de esta manera, el pago de la cuota mensual en total será menor gracias a que no seguirá enfrentando los intereses por separado.



Si dichas obligaciones están en entidades diferentes, evalúe qué banco o cooperativa le ofrece una tasa más baja y mejores beneficios para su bolsillo y aplicar ahí la compra de cartera.

Solicitar una carencia

En este punto usted le puede solicitar una prórroga al banco para que, en ese determinado tiempo, pueda organizar sus finanzas y retome después el pago de la deuda. Tenga muy presente si los intereses seguirán corriendo en la pausa de pagos y de cuánto será.

Disminución de cuota

Otra alternativa que puede examinar es la disminución del valor de la cuota mensual, pero esto implica que el número de pagos se ampliarán y, por ende, pagará más interés a largo plazo.



(Lea también: ¿Préstamos? Estas son las diferencias entre la tasa de interés y la tasa de usura).

La ley le permite realizar una negociación de deudas. Foto: iStock

