El principal atractivo de los carros de salvamento es su precio, que es muy inferior al valor comercial del mismo modelo y año y con las mismas especificaciones. Esa diferencia la hace el hecho de que el de salvamento sufrió un accidente y fue reparado.



Los salvamentos son esos carros cuyas afectaciones en un siniestro superan el costo de reparación. Las aseguradoras, al evaluar los daños y el valor de los repuestos les resulta más costoso arreglarlo, y lo declaran como pérdida total o de mayor cuantía por accidentes como choques, volcamiento, incineración, robo parcial o total, o inundación.

Hay empresas con amplia trayectoria dedicadas a recuperar salvamentos, talleres que los compran, los reparan y los venden como salvamento, aclarándoles a los compradores que no son asegurables (dato a tener en cuenta)”. No obstante, hay compañías que, previa inspección, sí los aseguran pero no con los mismos porcentajes de cobertura de un carro ‘normal’.



Pero también esta situación se presta para engaños porque hay personas que compran estos vehículos, los arreglan, pero al venderlo le ocultan al comprador que es un carro siniestrado.



Por eso, cuando revise los portales de ventas de usados tenga cuidado con los vehículos que aparecen a un precio muy inferior. Los primeros que aparecen son los más baratos y por lo general son salvamentos. A veces, el vendedor lo informa en la descripción.



Y un detalle más para tener en cuenta. La caída del precio de un carro de salvamento depende de qué tan comercial es. Por ejemplo, en los populares no suele notarse tanto la diferencia de precio entre uno de salvamento y su par ‘sin problemas’, mientras que en los premium la diferencia es muy significativa.

Facebook Twitter Linkedin

Lo más importante al comprar un carro de salvamento es que su estructura ni su seguridad haya sido afectada por el accidente. Un buen taller lo puede dejar funcional. Foto: Archivo EL TIEMPO

La única forma de hacer una compra segura es consultar en Fasecolda, la agremiación de las compañías de seguros, el historial del vehículo, y buscarlo en empresas acreditadas. El problema es cuando se negocian vehículos que no están asegurados y son reparados por sus dueños y que por lo tanto no figuran en esa base de datos.



También suele ocurrir que personas inescrupulosas se dan mañas para borrar o eliminar el histórico, o mostrar un reporte falsificado e intentan venderlos como un carro sin problemas. En estos casos, la recomendación es revisar las puntas de chasis y la estructura, y claro, hacer un peritaje.

¿Son seguros?



Este es su ‘talón de Aquiles’. Algunos no lo son porque su seguridad pasiva se afectó, o su chasis o estructura fue reparada por lo que en un próximo choque no responderá con la misma eficiencia para proteger a los ocupantes. Esta es una de las razones por las cuales las compañías no los aseguran.



Sin embargo, hay casos de carros que fueron estrellados y considerados como pérdida total, o los robados o inundados, en los que su seguridad pasiva de chasis y estructura no resultaron comprometidas, por lo tanto son aptos y no tienen inconvenientes para ser asegurados.



Pero, tenga cuidado, hay diferentes niveles de reparación. Hay unos que son juiciosos y compran los elementos de seguridad (airbags), los sensores, cinturones de seguridad, etc., los cambian, pero también hay reparadores que no lo son tanto y los cambian por elementos que no son funcionales y a veces los suprimen.