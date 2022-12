El pasado sábado 3 de diciembre el Ministerio de Hacienda informó que a partir del 15 de diciembre del 2022 los vehículos de las categorías ciclomotor, motos de hasta 200 cc, autos de negocios, taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal, podrían comprar el Soat con un 50% de descuento.



Sin embargo, cuando hoy las personas se acercaron a las taquillas para acceder a este descuento, no encontraron el seguro con un menor precio.

En empresas como Seguros del Estado y Previsora Seguros no han empezado a vender el Soat con el 50% afirmando que, de momento, no han recibido normatividad para establecer el descuento y por ello no harían efectiva la venta de esta póliza con el beneficio.

Por su parte, la empresa Seguros del Estado asegura que “teniendo en cuenta que no hemos recibido la normatividad que establece el beneficio del 50 % para determinadas tarifas de vehículos en Soat y que aplica para pólizas expedidas a partir del 15 de diciembre de 2022, les informamos que no podemos realizar el ajuste a la tarifa en la fecha anunciada".



Vale la pena aclarar que esta medida se aplica como una forma de disminuir la evasión, asegurar la sostenibilidad del sistema y facilitar el acceso a este seguro, siendo esto último uno de los principales puntos de queja de la ciudadanía.



Asimismo, es importante aclarar que el 3 de diciembre la cartera de Hacienda publicó para consulta el decreto con el se reglamenta el descuento de la póliza. Además de la reducción de 50% del Soat, también se establece que los vehículos beneficiarios harían parte de un rango diferencial por riesgo en donde la cobertura de servicios médicos será hasta 300 salarios mínimos diarios.



Además, este decreto en consulta propone que los vehículos que registren un buen comportamiento vial por no reportar siniestros que afecten el Soat y haber renovado su póliza de manera oportuna, tendrán derecho a una disminución en el valor del seguro.



Se espera que en la noche de este jueves salga el decreto que defina las reglas para la reducción del valor de este servicio.

