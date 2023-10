Señales de alerta para saber cuándo hay que cambiar la batería de su carro

Todos los componentes o mecanismos de un dispositivo, un electrodoméstico o un vehículo sufren un desgaste normal por el uso, incluso, si les hace un buen mantenimiento.



Las baterías de los carros no son la excepción, y aunque su ‘muerte’ definitiva es imprevisible, si hay señales que indican que esta ya está llegando al final de su vida útil.

Y aunque algunos carros cuentan con sensores para detectar este problema, hay que prevenir para que el daño no ocurra en la mitad de una carretera.



Las baterías tienen como función acumular y suministrar corriente eléctrica al vehículo para poder utilizar las luces, radio, y otros accesorios. Esta se debe sustituir cuando se presenten las siguientes alertas:



Al arrancar el automóvil el encendido es más más ‘enérgico’ o rápido, esto suele ocurrir cuando el desgaste de la batería está en su punto máximo.



Se aflojan de manera constante los bornes o ya están demasiado oxidados.

Se presentan inconvenientes al encender el motor o no prende al primer intento. Si esto está ocurriendo, el cambio debe ser inmediato porque el sistema de arranque puede dañarse.



Si el carro ha pasado demasiado tiempo parado, sin uso, podría producirse una descarga precoz de la batería. A veces suelen recuperarse con una carga lenta, pero otras veces se ‘mueren’.



Si no está seguro, en las estaciones o puntos de venta tienen equipos de diagnóstico para conocer el estado de la batería; y en todo caso, no se debe dejar pasar más de 4 años desde que se cambió la batería.