En el primer trimestre del año, los ahorros de los trabajadores en fondos de pensiones rindieron 18,25 billones de pesos. Es decir, un millón de pesos en promedio por trabajador afiliado.



Para que una persona tenga ese rendimiento en un trimestre en un CDT, con las tasas actuales, debe depositar un monto de 33 millones de pesos. La tasa promedio para esos depósitos está en 12,3 por ciento anual, que en tres meses son casi 3 por ciento.



Acciones de Ecopetrol en la escala de Richter

El martes, la acción de Ecopetrol tuvo una de las mayores caídas en tiempos recientes, de 6,29 por ciento. El resbalón significó una pérdida de valor en bolsa de la empresa en un día de 6,2 billones de pesos.



Esto es lo que valen los activos totales de una empresa como Celsia. Las caídas siguieron dos días más, y equivalieron a 8,1 billones de pesos. Y con el rebote del viernes, en un solo día se recuperaron 4,1 billones de pesos. Faltan otros 4 billones de pesos.

Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Inflación: ¿Cómo van los libros ahí?

La lectura genera un entusiasmo reflejado en la multitud que va por estos días a la Feria del Libro. Pero no lo suficiente para que clasifiquen en la canasta familiar, salvo los de texto y literatura que se piden para clases.



Según el Dane, los precios de los libros subieron 8,4 por ciento en los últimos 12 meses; en lo corrido del año hasta marzo aumentaron 7,6 por ciento, y en el último mes no subieron nada. Sus alzas son menores al resto de la canasta.



Foto: Archivo EL TIEMPO

Refugios a lo largo y ancho del mundo

Colombia es de los países con mayor proporción de refugiados en la población total. Según un informe del Banco Mundial, en general los refugiados son pocos dentro de las poblaciones que los acogen, menos del 1 por ciento.



Sin embargo, el informe presenta excepciones: a mediados del 2022, dice, uno de cada seis habitantes era un refugiado en Líbano; en Jordania era uno de cada 16, y en Colombia, uno de cada 21.

