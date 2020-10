Wingo sí transportó a pasajera con covid entre Cancún y Bogotá

Tras conocerse que una pasajera colombiana infectada con covid-19 arribó este domingo 4 de octubre a Bogotá procedente de Cancún a bordo de un avión de Wingo, la aerolínea expidió un comunicado en el que reconoce lo sucedido y se compromete a investigar lo ocurrido.(Le puede interesar: 'Con más ganas que rutas y reservas, despegan vuelos internacionales').

Es importante anotar que el Ministerio de Salud expidió, el 15 de septiembre de este año, la resolución 1627, mediante la cual se adoptan los protocolos de bioseguridad para la reactivación de vuelos internacionales.



En ella se deja sentado cuáles son los deberes que deben cumplir los pasajeros y las aerolíneas que quieran desplazarse a destinos internacionales.



Por ejemplo, además de las medidas de rigor para contener la expansión del coronavirus (como el distanciamiento social y el uso permanente de tapabocas), la norma establece que los pasajeros que van a tomar un vuelo internacional desde y hacia Colombia deben presentar, previo al embarque, los resultados negativos de pruebas moleculares PCR expedidos máximo 96 horas antes del vuelo.



La resolución señala, de hecho, que quien no tenga ese documento o manifieste síntomas de infección por el nuevo coronavirus, no puede volar.



"La situación presentada (...) en el vuelo 7028 que cubría la ruta Cancún – Bogotá va en contra de los protocolos de bioseguridad que hemos adoptado como compañía. En Wingo hemos diseñado estrictos lineamientos con el objetivo de proteger la salud e integridad de todos nuestros viajeros y tripulaciones; y hemos cumplido a cabalidad con todos los requisitos establecidos por las autoridades de los países a los que hoy tenemos operación", enfatizó la aerolínea.



De acuerdo con el comunicado, desde el momento en el que la compañía se enteró del arribo de esta pasadera, que venía con un acompañante, al aeropuerto El Dorado, "activamos inmediatamente las acciones necesarias para la trazabilidad y el cerco epidemiológico respectivo, así como las investigaciones pertinentes para conocer los sucedido y asegurarnos de que esta situación, sin precedentes, no se repita de ninguna manera".



Wingo, que no aportó más detalles sobre la forma como se estableció que esta pasajera era positiva para covid-19, afirmó que está "en constante comunicación con las autoridades para atender sus requerimientos, mientras evaluamos medidas contundentes al interior de la compañía".



