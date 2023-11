Vuelve y juega / Análisis de Ricardo Ávila

Dice el refrán que “al que no quiere caldo se le dan dos tazas”. La misma expresión bien podría aplicársele a la economía colombiana, justo cuando se aproxima el final de un 2023 flojo en lo que atañe a crecimiento y clima de negocios.



El motivo es que el año que viene apunta a ser muy similar a este, de acuerdo con las proyecciones de los expertos. Más allá de los cambios previstos en uno que otro indicador, el aparato productivo seguirá caminando a marcha lenta por cuenta de los vientos cruzados que soplan tanto en el ámbito internacional como en el interno.



En concreto, la expansión del producto interno bruto volvería a aproximarse al uno por ciento anual, una cifra muy inferior al promedio latinoamericano. De ser el país que más creció dentro de la región en los meses de reapertura después de que empezó a controlarse la pandemia, Colombia volvería a rezagarse frente a la mayoría de sus vecinos.



Lo anterior no quiere decir que todo será exactamente igual a lo de ahora. Así la velocidad del agua parezca ser constante, por debajo de la superficie hay corrientes con diferentes grados de fortaleza, al igual que varios remolinos.



Y siempre están los riesgos que hay que tener en cuenta en un mundo lleno de incertidumbres. Como lo demuestran los eventos de los últimos tiempos, existen múltiples peligros al acecho y de vez en cuando alguno se hace realidad.

Lo que pasa afuera

Sin duda, la prueba más reciente de esa afirmación es la compleja situación en la Franja de Gaza, como consecuencia de la entrada en el territorio palestino de las fuerzas de defensa de Israel, empeñadas en eliminar a Hamas a toda costa. Fuera de los muertos y heridos, de uno y otro lado, o de la destrucción de miles de construcciones y el desplazamiento forzado de una gran parte de la población de la zona, aumenta la probabilidad de una conflagración más grande.



Por tal motivo, ciertos mercados reaccionaron de manera intempestiva en un primer momento, a mediados de octubre. En particular, el petróleo volvió a superar los 90 dólares por barril, mientras la onza de oro se acercó a los 2.000 dólares.



Tras esa oleada inicial, las cosas están un poco más calmadas. Hasta la fecha, el envío de un par de portaviones por parte de Estados Unidos, entre otras naves, ha servido como factor de disuasión para Irán y sus aliados. Igualmente, el liderazgo árabe, si bien critica las pérdidas en la población civil, se ha mantenido al margen y aquellos que tienen relaciones diplomáticas con Tel Aviv las preservan.



Faltan todavía muchos días antes de que el capítulo actual concluya, pero ahora son más notorias las esperanzas de que no habrá más frentes de batalla. De ser así, tanto el suministro de hidrocarburos como el flujo comercial que pasa por el canal de Suez se verían inalterados.



Bajo ese supuesto, la economía mundial continuaría su tránsito hacia el aterrizaje suave que han anhelado los especialistas. Este consiste en un crecimiento más moderado, junto con la disminución de la inflación que volvería a ubicarse dentro de sus parámetros históricos. Eventualmente, hacia 2025 las tasas de interés se podrían recortar, para darle paso a un ciclo más próspero.



No obstante, aparecen quienes afirman que dicha visión equivale a pensar con el deseo, pues los sobresaltos no desaparecerán. No hay que olvidar, además, que la guerra en Ucrania conserva su curso y las diferencias entre Washington y Pekín seguirán presentes, así Joe Biden y Xi Jinping se den la mano y posen para los fotógrafos el miércoles que viene en San Francisco.



Tampoco hay que olvidar la temporada electoral que se aproxima en Estados Unidos. Donald Trump lidera las encuestas a pesar de sus múltiples líos judiciales y podría triunfar con holgura dentro de 12 meses. Resulta incuestionable que el panorama geopolítico se complicaría todavía más ante un regreso del magnate a la Casa Blanca, dado su pasado de confrontaciones con Europa, sus actitudes hacia Vladimir Putin y su visión de Latinoamérica.



Hablando de la región, esta no solo tendrá que digerir lo que pase en Argentina tras las elecciones del próximo domingo, sino prepararse para las de México. Queda pendiente el tema de Venezuela, en donde Nicolás Maduro y sus alfiles buscan imponer sus reglas de juego, mientras tratan de que se les levanten las sanciones por sus cuestionables prácticas.



Geografía aparte, los especialistas insisten en que ahora hay que prestarles mucha más atención a la política y a las tensiones globales. Aunque las rivalidades entre las potencias o el cambio de sentido en una nación de peso siempre han influido sobre la economía, ese efecto tiende ahora a ser mayor y se siente en todas las latitudes.



Asuntos claves para Colombia, como la cotización de los bienes primarios que exporta, la demanda mundial de alimentos o el apetito de los inversionistas por los mercados emergentes influirán sobre la tasa de cambio o el costo de endeudarse. Los vasos comunicantes existen más que nunca y por ello hay que prestarle atención a lo que sucede en los cinco continentes.



Aparte de ello están los sucesos de otra índole como el fenómeno climático de El Niño. La evidencia recogida hasta ahora hace pensar en un impacto notorio, que traerá no pocos desastres naturales y ocasionará problemas serios aquí y allá.

Dudas por doquier

Esa es una de las tantas incógnitas que se ciernen sobre el país. Aunque se prevé una sequía dura, que comenzaría en cuestión de semanas y se extendería hasta mayo, queda por verse si las precauciones adoptadas acabarán siendo suficientes para minimizar los daños.



Dos áreas en concreto: producción agropecuaria y generación de hidroelectricidad son las que más preocupan. En lo que atañe a la primera, por lo que corresponde al abastecimiento y los precios de la comida; la segunda tiene relación directa con el suministro de energía, pues el parque térmico, aun si entra en plena operación, solo puede surtir cerca de la mitad de la demanda.



Dentro de los pronósticos que han hecho diferentes firmas y entidades no se contempla ningún escenario extremo, ni mucho menos catastrófico. Aun así, el panorama se muestra desafiante para la mayoría de actividades.



Según la Dirección de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia, sectores como comercio e industria mostrarán una evolución modesta, como consecuencia de un consumo interno débil. Transporte, alojamiento y restaurantes también enfrentarán tropiezos por la misma causa.



Puede ser que la construcción logre repuntar algo, especialmente en el capítulo de obras civiles. Tanto los avances en el metro de Bogotá –que es el proyecto de infraestructura más grande de la historia– como lo que se logre en vías terciarias, ayudarían a recuperar parcialmente la notoria caída de este año.



Desde el punto de vista de la demanda agregada, lo más dinámico será el comportamiento del gasto público. Basta recordar que el presupuesto nacional de 2024 asciende a más de 500 billones de pesos y que segmentos como la compra de tierras o las transferencias monetarias a diferentes grupos de la población verán un incremento.



Sin embargo, la chequera oficial no será suficiente para inyectarle un dinamismo sustancial a la economía colombiana. Una de las luces de alerta que más llama la atención es el desempeño de la inversión productiva, la cual ha venido retrocediendo y pone de presente el talante cauteloso de los empresarios ante la falta de claridad sobre el futuro cercano.



El gran temor es que los nubarrones que se observan en el horizonte acaben pasándole factura al empleo, que se venía comportando bien. Los datos más recientes muestran que el aumento en los números de la población ocupada es cada vez menor, lo cual refleja la realidad de una economía que anda a paso lento.



De otro lado, el desafío que representa una inflación que todavía permanece por encima del 10 por ciento anual no se ha superado. Sin desconocer que el descenso en el ritmo de la carestía es casi de tres puntos porcentuales frente al máximo de marzo, la corrección ha sido mucho más lenta que en Perú, Chile o Brasil.



Ello quiere decir que así el Banco de la República comience a bajar su tasa de interés, estos seguirán en un punto relativamente elevado e influirán sobre el costo de los créditos. Si no hay sorpresas desagradables por cuenta de El Niño o un alza desproporcionada del salario mínimo en diciembre, las posibles reducciones comenzarían con cuentagotas y solo se consolidarían en el segundo semestre de 2024.



Para completar, las cuentas estatales están menos claras de lo que parece. Una parte importante del programa de gastos del año que viene se fundamenta en ingresos puntuales cuya factibilidad ha sido cuestionada por los expertos.



A lo anterior se agrega que una economía que crece poco acaba impactando el comportamiento de lo que le llega al fisco. Hace unos días, la Dian informó que los recaudos de impuestos aumentan a un ritmo del 27 por ciento en lo que va de 2023, gracias a la reforma tributaria aprobada por el Congreso. Aunque sustancial, ese salto se encuentra un par de puntos porcentuales por debajo de la meta establecida.



Como si fuera poco, está por conocerse la sentencia de la Corte Constitucional referente al tratamiento fiscal que se les da a las regalías pagadas a municipios y regiones por las empresas que se dedican a la minería y la extracción de hidrocarburos. En caso de que el alto tribunal decida aceptar el argumento de que esos giros se pueden deducir del gravamen de renta, aparecería un faltante de varios billones de pesos en los ingresos gubernamentales del próximo año.



Incluso si eso no ocurre, es muy posible que el Ministerio de Hacienda se vea ante la disyuntiva de sacar la tijera o permitir un déficit mayor que el programado. Irse por la primera opción caería mal en la Casa de Nariño, en caso de que haya que sacrificar parcialmente algunos programas oficiales. Irse por la última equivale a jugar con fuego, pues derivaría en una mayor percepción de riesgo por parte de los inversionistas, que se sentiría sobre la tasa de cambio y el rendimiento de los bonos estatales.



Y aquí vuelve a aparecer la conexión entre política y economía. En otras circunstancias y ante una raquítica tasa de crecimiento, lo lógico sería apuntarle a mejorar las expectativas de los empresarios y los consumidores, a través de señales tranquilizadoras o acaso algún plan de choque.



Pero ese no parece ser el caso de Gustavo Petro, quien sigue sin ceder un ápice en sus propósitos de adelantar reformas de fondo y quitarle espacio al sector privado. La interpretación de los resultados de las elecciones regionales hecha por el mandatario muestra que no hay intención alguna de cambiar de dirección.



Debido a ello, lo que viene es más de lo mismo. La diferencia es que la segunda taza de este caldo será servida en un contexto más desafiante, pues el margen de maniobra se viene estrechando tanto en lo que corresponde a la economía como a la política, para no hablar de la situación social o de la seguridad.



Si no se cometen grandes errores, las perspectivas para 2025 serán más positivas en la medida en que baje más la inflación y el contexto internacional mejore. Pero primero habrá que completar la travesía del año que viene, la cual tendrá lugar en un terreno árido y difícil que le exigirá mucha pericia a los encargados de la política económica.



RICARDO ÁVILA PINTO

Especial para EL TIEMPO

En X: @ravilapinto

