Bajón en vuelos internacionales descuadra ritmo de reactivación aérea

La mezcla de las recientes restricciones en países como Estados Unidos para la llegada de viajeros, la petición de prueba PCR en Colombia a quienes llegan, la restricción desde el 27 de enero a los vuelos de Brasil y algunas exigencias en Perú generaron un fuerte descenso en la demanda de vuelos internacionales desde y hacia Colombia desde finales de enero y en febrero.



Por esta situación, que reconfirman directivos y fuentes del sector, esta semana Avianca Holdings anunció el cierre temporal de 24 trayectos en Suramérica, hacia Estados Unidos y Europa.



La razón radica en una volatilidad que generó un efecto dominó en los viajeros, quienes ante la incertidumbre han aplazado sus decisiones de compra o deciden tomar vuelos nacionales, en los que no existe el riesgo de cierre de fronteras y de quedarse pagando más días de hotel y alimentación en el extranjero.



Y aunque la industria aérea reconoce los esfuerzos del Ministerio de Transporte y de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) para flexibilizar las exigencias en materia de slots (franjas horarias para realizar los vuelos), evitando que estos se pierdan, y que en enero se inició el uso de las normas de la Iata (Asociación Internacional del Transporte Aéreo) para darles mayor capacidad a los aeropuertos y a las aerolíneas, la situación internacional hizo mella y los viajeros se abstuvieron de comprar tiquetes.



Fuentes del sector explican que la caída fue inesperada y pronunciada, a tal punto que si se esperaba una recuperación del orden del 40 por ciento con respecto al nivel de 2019, en realidad estuvo entre 15 y 20 por ciento.



Incluso, debido a que por normas de la Aerocivil solo se pueden cancelar vuelos con tres semanas de anticipación, es factible que en no pocos casos se hayan dado vuelos sin los niveles de ocupación necesarios para cubrir los costos de operación.



En los vuelos a Estados Unidos, primer destino internacional de Colombia, Paula Cortés Calle, presidenta de Anato –el gremio de las agencias de viajes– señala que, según sus cálculos, con base en cifras preliminares de la Aerocivil, en febrero hubo 54.050 salidas de pasajeros hacia ese país, lo que significa una reducción del 44 por ciento comparado con los 96.186 de enero.



Según la Aerocivil, en febrero solo 267.830 viajeros abordaron vuelos internacionales, un 37,2 por ciento menos que en enero, y el número de pasajeros nacionales decreció un 6,5 por ciento.



Al respecto, el presidente de Viva Air, Félix Antelo, señala que dichas situaciones han impactado el tráfico de forma internacional de manera sensible y “hay que decirlo, a pesar de venir con una buena recuperación, en especial las rutas a Miami y a La Florida”. Situación que ratifica Santiago Álvarez , director Ejecutivo de Latam Airlines Colombia, quien señala que si bien aumentó levemente la demanda, se mantiene con una contracción significativa por la segunda ola de la pandemia en los diferentes países.



Competencia desigual

Pero más allá de esta coyuntura, sobre la que los directivos creen que habrá un mejor impulso en el segundo semestre, algunas fuentes alertan porque aerolíneas como Avianca y Latam Airlines –en proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos– tienen que ser muy cuidadosas con los costos, ya que las inyecciones de capital que recibieron en sus nuevas financiaciones no son ilimitadas.



“Más que los slots, es no perder dinero, porque todos están muy cortos de caja y no hay recursos ilimitados disponibles, y como no han recibido subsidios, no pueden tolerar eso”, explica un consultado.



Y es precisamente este factor clave el que tiene a las aerolíneas con base en Colombia haciendo bien las cuentas, sobre todo porque en el último mes ha llegado una importante oferta de sillas de firmas estadounidenses, que tras haber recibido miles de millones de dólares del Gobierno de Estados Unidos para amortiguar el golpe de la pandemia, quieren aprovechar que la cancha está inclinada a su favor en el mercado internacional de Colombia.



Antelo es categórico al señalar que en Colombia, y en general las aerolíneas de América del Sur, están compitiendo en desigualdad de condiciones contra los grandes grupos de Estados Unidos, que han anunciado más vuelos a Colombia, desde Nueva York y Miami. “Prácticamente les están subsidiando las nóminas de sus trabajadores”, sostiene.



Y explica que por ejemplo, entre Bogotá y Miami o entre Medellín y Miami, Viva Air está compitiendo con estas firmas que tienen costos sensiblemente menores porque les pagan los salarios de sus empleados, incluyendo mecánicos, pilotos, tripulantes y personal administrativo.



“Es un tema de competencia desleal o en un campo de juego que no está equilibrado entre las colombianas y las norteamericanas. Es algo que hay que decirlo y que no puede suceder, porque no es una competencia justa”, indicó Antelo.



Para Santiago Álvarez, si bien es claro que la competencia beneficia a los pasajeros y tras la pandemia el país está viviendo una oportunidad única para la recomposición del mercado aéreo y para tener oferta más diversificada y asequible, es una realidad que las aerolíneas que tuvieron apoyo de los gobiernos, y por supuesto de inversionistas, tienen un músculo financiero más fuerte para responder a los efectos de la pandemia y a las nuevas dinámicas del mercado.



“En el caso particular de Latam, con el financiamiento logrado en su proceso de reorganización logró obtener los recursos para enfrentar esta coyuntura en una posición más sólida”, resaltó.

Tras menor tiempo para cancelar vuelos

Hace unas tres semanas, las aerolíneas iniciaron diálogos con el Gobierno, buscando que, mientras se aclara la volatilidad que tiene afectada la demanda internacional, se les reduzca de tres semanas a siete días el plazo mínimo para cancelar vuelos.



La petición ya fue hecha a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien a su vez le pidió a la Aerocivil que revise si es factible este cambio de aquí a los próximos tres meses, cuando el panorama esté más despejado, ya que la situación hace necesario organizar según lo que se está viendo de corto plazo.



“No se quiere que abran mucha más capacidad porque el mercado está pequeño, pero sí que la manera de organizar la capacidad disponible esté alineada con los sistemas internacionales”, precisó una fuente del sector.

Tres preguntas a Félix Antelo, presidente de Viva Air

Félix Antelo, presidente de la aerolínea Viva Air. Foto: CORTESÍA

¿Cuál es su balance de la reactivación aérea en Colombia a la fecha?

Colombia tuvo en su mercado nacional una de las recuperaciones del mercado aéreo más rápidas y robustas del mundo y puede estar entre los tres países que más la han repuntado. La temporada alta en diciembre y enero estuvo en línea con lo esperado, seguía traccionando y fue algo bueno en medio de las circunstancias.



En febrero tuvo un pequeño bajón a nivel industria en el mercado local, que en el caso de Viva Air se evidenció en una ocupación del 80 por ciento con respecto al 86 y 85 por ciento de enero y febrero. Pero siguen siendo números muy buenos. En los últimos 10 días de febrero las ventas han vuelto a tomar impulso de cara a la temporada de Semana Santa y se espera que sea buena, con mucha gente volando y alto factor de ocupación.



Viva Air pasó del tercer lugar del mercado al segundo luego de la pandemia, lo cual habla de que el modelo de bajo costo será ganador en este momento de reactivación y las cifras así lo indican.



¿La gente se siente más segura que arriesgarse a volar al exterior?

Claramente en el internacional hasta inicios de año no había que hacer pruebas para Colombia ni para Estados Unidos, y para Perú solo un test y no había que hacer cuarentena, pero esto cambió.



Estimamos que en un corto o mediano plazo se comiencen a quitar algunas restricciones y eso afectó enero y febrero.

¿Qué ritmo ven en expansión para el mercado internacional?

Vemos una expansión internacional en el segundo semestre y vamos a volar nuevas rutas hacia Ciudad de México, Cancún, Orlando, que se suman a las que operamos a Miami y a Lima.



Hay oportunidad de mucho tráfico que ahora que prefiere no estar y hay una demanda reprimida que va a querer salir a destinos internacionales y que no ha volado durante mucho tiempo al exterior por la pandemia.



A medida que la vacunación avance y los casos de covid sigan bajando, se animarán a ir a estos destinos y más mexicanos y norteamericanos van a comenzar a volar a Colombia, volviendo a gastar en hoteles, excursiones y en restaurantes. El incremento de competencia se dará en el mercado de Suramérica, Norteamérica y el Caribe.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

Twitter: @omarahu