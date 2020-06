Así será la ‘nueva normalidad’ en los vuelos

Aunque el gobierno nacional tiene previsto iniciar pilotos de prueba en Julio, para la reactivación gradual del transporte aéreo nacional, labor que se hará en coordinación con los alcaldes, aerolíneas como Avianca ya se están preparando con sus propios protocolos para alzar vuelo.



No ha sido una tarea fácil por todo lo que significa la operación de un vuelo, y sobre todo, tener listos unos aparatos que como los aviones no se hicieron para estar en tierra. Así cumplen buena parte de ellos más de tres meses.

Lo que sí es claro desde ya es que la forma de viajar en avión será distinto de aquí en adelante. Una experiencia muy diferente a la que estábamos habituados tanto en tierra como dentro de las aeronaves para vuelos comerciales.



La nueva experiencia, dice Avianca, implica entre otras cosas, menos contacto físico, poniendo aún más en valor la tecnología para la gestión autónoma de los viajes, así como una experiencia en el aeropuerto mucho más planeada.

La operación en tierra

Esto significa el establecimiento de unas medidas de protección en los diferentes puntos de contacto antes durante y después del viaje. Por ejemplo, en tierra, los pasajeros deben llegar con suficiente anticipación a los vuelos, dado que las medidas de distanciamiento social aumentarán los tiempos de ingreso a las salas de embarque y aviones. Para vuelos nacionales se debe llegar con 2 horas de anticipación y para vuelos internacionales con 3 horas de antelación.



Aunque ya muchos viajeros lo venían haciendo antes de la pandemia, una vez se reactiven los vuelos las herramientas como las páginas web y las aplicaciones móviles para realizar el ‘check in’, serán fundamentales no solo para evitar filas en el aeropuerto sino para evitar el mayor contacto posible con otras personas y el personal de la aerolínea. Hacer check-in online y guardar el pasabordo en el dispositivo móvil o imprimirlo en casa es la recomendación.



No hay que olvidar que el uso del tapabocas será obligatorio en todo momento, incluso, para entrar a los aeropuertos y las medidas de bioseguridad serán estrictas.



Avianca instalará paneles o vidrios de separación en los puntos de contacto en counter (mostradores) que permitan proteger tanto a los trabajadores de la aerolínea como a pasajeros. Además todo el personal contará con equipo de protección como tapabocas y guantes, entre otros.



En las salas VIP, por seguridad, los alimentos y bebidas disponibles se servirán en empaques individuales y el material de lectura no estará disponible para evitar el contacto.



El abordaje se realizará por grupos pequeños, manteniendo siempre el distanciamiento social requerido. Se debe estar atento a los llamados en sala y solo acercarse a la zona de embarque cuando su grupo sea mencionado. En caso de presentar síntomas como fiebre, náuseas, dolor de cabeza, dolor de cuerpo o dificultad al respirar se debe informar al personal de la aerolínea.

En el avión

Durante todo el vuelo los pasajeros deberán usar tapabocas y en adelante los anuncios a bordo incluirán medidas de seguridad (respecto a alimentos, procesos de desinfección, entre otros) y requisitos que se deben cumplir durante el vuelo. Las tripulaciones utilizarán mascarillas, guantes y otros artículos de protección personal y se dispondrán toallas para la desinfección de superficies.



Medidas muy importantes en la nueva ‘normalidad’ en los vuelos están relacionadas con los servicios de alimentación y entretenimiento. Por seguridad, en aquellos vuelos que aplique, Avianca simplificará el servicio, todos los alimentos y bebidas se servirán en empaques individuales, incluso se recomienda llevar sus propias comidas o bebidas.



Y a en cuanto al entretenimiento, la aerolínea recomienda llevar elementos personales como audífonos, material de lectura, entre otros, para reducir la manipulación y evitar puntos de contacto que sean vectores de contagio. Por eso se eliminará temporalmente el entretenimiento como pantallas táctiles y no estarán disponibles revistas ni otros materiales de lectura.



Así mismo, la tripulación estará debidamente preparada para detectar cualquier posible alerta de covid-19 y para actuar según los protocolos de seguridad establecidos durante el vuelo.

El equipaje

Con respecto al equipaje de mano, una de las restricciones que podría tener el protocolo es que se limite el equipaje en cabina de pasajeros y únicamente se permitiría el equipaje facturado en bodega. De todas maneras, si fuera permitido el equipaje de mano, la recomendación es que sea lo más liviano posible para que cada viajero lo puedas ubicar por sí mismo en los compartimientos del avión, ya que, por disposiciones gubernamentales, las tripulaciones deberán mantener distanciamiento social, por lo que no podrán ayudar a ubicarlo en los compartimientos.



El equipaje en bodega dependerá de la franquicia de equipaje dispuesta en la tarifa que el pasajero haya escogido al momento de la compra.



Por último, es importante tener en cuenta que estos protocolos serán ajustados en línea con lo que dispongan los gobiernos de cada país, una vez se confirmen los protocolos de seguridad para las operaciones aéreas. Y las condiciones en general para todos los pasajeros están determinadas por los protocolos de bioseguridad que localmente se definan para el inicio de operación por parte de las autoridades.

¿Es segura la cabina de un avión?

Según Avianca, un avión es uno de los espacios más seguros, pues actúa de forma muy similar a una sala quirúrgica al tener unos filtros que aseguran la circulación del aire. Estos filtros son efectivos en capturar el 99.97 por ciento de los microbios transportados por el aire. Además, el sistema de aire de la cabina entrega aproximadamente el 50 por ciento de aire exterior y el 50 por ciento de aire filtrado y recirculado, lo que significa que el aire suministrado es esencialmente estéril.

Limpieza del avión

En este ítem la aerolínea tiene cuatro procesos que varían dependiendo donde se encuentre la aeronave: Limpieza y desinfección de tránsito, overnight, limpieza profunda y limpieza exterior, en los cuales se han implementado productos de desinfección avalados por las Autoridades Sanitarias, el Departamento de HCD de la aerolínea, mantenimiento y por los fabricantes de los aviones.

El distanciamiento social

Mantener la distancia social dentro de un avión parecería un gran teto para las aerolíneas, e incluso corren rumores según los cuales se debería dejar una silla libre entre pasajeros. Al respecto, Avianca dice que “hasta la fecha no hemos sido notificados de este tipo de disposiciones por parte del Gobierno colombiano”.



Y explica: Si bien las estimaciones exactas dependerán de la dinámica de oferta y demanda que se vaya modulando una vez se reinicien las operaciones, la IATA ha sostenido que dejar una silla de por medio no es una medida que esté relacionada con la prevención del contagio, ya que de por sí, los filtros de aire en la cabina del avión favorecen la circulación de este y la eliminación de bacterias”.



Avianca estima que la demanda en el reinicio de operaciones será gradual y paulatina, “de allí que la ocupación de las aeronaves no necesariamente estará al 100 por ciento en la primera fase”.

