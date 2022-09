Se había informado que los vuelos desde Venezuela hacia Colombia se iniciarían a partir de este 26 de septiembre, a propósito de la reapertura de la frontera colombiana con Venezuela, cuyo acto protocolario inició sobre las 11:20 a. m. con la asistencia del presidente Gustavo Petro.



En cuanto a los vuelos, inicialmente era la aerolínea Conviasa la elegida para realizar el primer viaje chárter, pero esto no se pudo lograr debido a problemas legales de la empresa en Colombia.



Su lugar lo tomó la compañía venezolana Turpial Airlines y así lo confirmó la Aeronáutica Civil Colombiana por medio de sus redes sociales.



Sin embargo, este vuelo inaugural está a la espera, debido a que hasta el momento este no tiene autorización de la INAC Venezuela. Por lo tanto, no se puede llevar a cabo.



La Aerocivil le indicó a EL TIEMPO, que este vuelo chárter a cargo de Turpial tiene autorización por parte de Colombia, pero todavía no tiene autorización el Instituto Nacional de Aeronautica Civil no ha brindado la autorización a Turpial Airlines.



Por este motivo, no se tiene certeza de si se pueda realizar el viaje este lunes 26 de septiembre, como estaba programado.



La aerolínea venezolana Turpial Airlines recibió autorización de la @AerocivilCol para aterrizar en Bogotá el próximo lunes 26 de septiembre, proveniente de Caracas. Esta es una gran noticia para la recuperación de la conectividad aérea binacional pic.twitter.com/6wlGHV9fi2 — Aeronáutica Civil de Colombia (@AerocivilCol) September 25, 2022

Entre tanto, luego de de 2.595 días, en la frontera de Colombia con Venezuela se reanudará el paso de vehículos de carga pesada, lo que marca el inicio de una nueva era del intercambio comercial entre ambos países.

¿Por qué no puede viajar a Colombia?

Conviasa (Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos), fundada en 2004, no podrá hacer vuelos desde Caracas a Bogotá, debido a que se encuentra en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del departamento de Estado de Estados Unidos.



Esta situación generó que el ministerio de Transporte no autorizara la llegada de la aerolínea al país y su lugar lo tomara la aerolínea Turpial.

