Nuevo puente Chirajara se hará con sistema de voladizos sucesivos

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Vial de los Andes S.A.S, (Coviandes) consideraron viable la alternativa de cambiar la tipología del puente Chirajara, en la vía entre Bogotá y Villavicencio, del esquema atirantado al de voladizos sucesivos, como ruta de solución de parte de las controversias técnicas surgidas para el nuevo puente atirantado que se diseñó entre noviembre de 2018 y julio de 2019, luego del colapso de la infraestructura en enero de 2018.



Según Carlos García, vicepresidente Ejecutivo de la ANI, la tipología de puentes de voladizos sucesivos es un procedimiento de construcción utilizado con frecuencia en el país para grandes puentes y consiste en construir la superestructura (tablero) a partir de las pilas, agregando tramos parciales que se sostienen del tramo anterior, realizándose de manera simétrica para equilibrar las cargas de la estructura.



El esquema no usará cables y, de acuerdo con la entidad, los estudios y diseños ya están listos, se entregarán en cerca de dos semanas y serán revisados por la interventoría, al tiempo que los parámetros de estos diseños serán analizados por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, mientras que las obras preliminares iniciarán de manera inmediata.



Y a partir de la aprobación de los diseños del puente, cuya longitud será de 460 metros, se estima que la construcción de la nueva obra tomará un tiempo de 32 meses.



Entre las controversias estaban las consideraciones de la interventoría y de Coviandes por el uso de la cimentación existente, aspectos estructurales del viaducto Atirantado y aspectos geológicos - geotécnicos, entre otros; además de la menciones de la concesionaría por estimaciones de mayores costos por aplicación de la norma CCP -14 al viaducto Chirajara atirantado.



De acuerdo con la ANI, uno de los grandes beneficios en la construcción del puente Chirajara mediante voladizos sucesivos será lograr entregar al servicio de los usuarios esta infraestructura sin mayor costo al convenido en el Adicional No.1 de 2010, con la aplicación de la norma de diseño de Puente vigente CCP-14.

Se hará bajo nueva norma técnica

La propuesta incluye la aplicación de la norma Colombiana de diseño de puentes vigente “CCP14” la cual se fundamenta en la filosofía LFRD (Load Resistant Factor Design) –diseño del factor de resistencia de carga-, basándose en el uso confiable de métodos estadísticos mediante procedimientos fácilmente utilizable por los diseñadores de puentes.



La Norma CCP-14 reemplazó el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes de 1995, norma que se encontraba vigente al momento de suscripción del Adicional No. 1 de 2010 al Contrato de Concesión No. 444 de 1994, en el cual se encuentra incluida la obligación de la construcción del puente Chirajara.



En cuanto al desarrollo del proceso administrativo sancionatorio en contra Coviandes, debido a los presuntos perjuicios generados por el colapso del viaducto Chirajara, la ANI expidió la resolución No. 1956 del 20 de diciembre de 2019, donde resuelve cuantificar los perjuicios sufridos por la entidad en 33.359 millones de pesos.



La ANI dijo que mantendrá el proceso por perjuicios y todas las controversias se resolverán en el marco de un tribunal.



Entre tanto, con la transacción suscrita en noviembre de 2018, la concesionaria compensó a la ANI un valor aproximado de 8.300 millones de pesos y con la suscripción de este otrosí a la transacción, se proyecta una nueva compensación por valor de 8.500 millones de pesos, aproximadamente. Es decir que en total sería una compensación de 16.800 millones de pesos, aproximadamente.

Encuentre también en Economía

