Viviendas terminadas, otro mercado para mover este año

En agosto del año pasado los constructores contaban con 10.658 viviendas terminadas, listas para vender, que no habían tenido la demanda esperada. Cinco meses después, esa cifra bajó a 9.377 unidades, trazando la ruta de la reactivación para este mercado puntual, que sorprendió por el momento en el que se presentó: en plena pandemia.

Y es que vender cerca de 1.300 viviendas para disminuir el inventario y llegar a esas 9.377 unidades no parecería gran cosa si se compara con la comercialización de las viviendas tradicionales que se ofrecen sobre planos. Sin embargo, es un buen mensaje y responde a la alerta que se generó en la industria durante el 2019 y el año pasado, debido a la baja rotación.



Incluso, tiene más relevancia si tenemos en cuenta que se trata de un stock conformado en su mayoría por casas y apartamentos de estratos medio-alto y alto, golpeados desde el 2018 con ventas muy moderadas. Parecen poco, pero esas 1.300 viviendas significan mucho, porque, vale reiterarlo, se vendieron en un entorno amenazado por el covid-19.



Lo que hubiera podido generar un impacto mayor se convirtió en el detonador de una creatividad a toda prueba para los constructores y para el mismo Gobierno. Los primeros, adaptándose a una nueva forma de vender para salir de ese inventario, con una competencia que al final del día ha beneficiado a los compradores, algunos de ellos, a través de más flexibilidad en las condiciones de pago o con valores agregados al cerrar el negocio.



Por su parte, el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, asumió su responsabilidad con la reactivación de una nueva versión del subsidio a la tasa de interés para el estrato medio (No VIS), que ha sido determinante para respaldar la compra de esta oferta y de la que existe en los nuevos desarrollos.



Por eso, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) asegura que mover este inventario represado no solo minimiza el riesgo comercial, sino que permite cerrar los proyectos y liberar cupos de crédito. Incluso, al comercializar estas unidades que están listas para estrenar también se reactiva el lanzamiento de las obras que se encontraban frenadas.



De hecho, ese impulso fue evidente durante el cuarto trimestre del año pasado, cuando se inició la construcción de 33.403 viviendas, 2.243 más que en el trimestre precedente, a las que se sumaron los lanzamientos de nuevos proyectos, y, claro, las más de 9.000 viviendas terminadas que conforman otro mercado para seguir explorando este año.

