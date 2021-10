En septiembre se vendieron 19.873 viviendas y siguen los récords

La compra de vivienda nueva en Colombiano solo ha retomado los niveles prepandemia, sino que supera registros de años anteriores, confirmando el buen momento del sector gracias a políticas de reactivación como los 200.000 subsidios, según el Ministerio de Vivienda



(Le puede interesar: Guía: usted puede ser beneficiario de un subsidio del Gobierno y no saberlo)

La entidad citó cifras de Galería Inmobiliaria, según las cuales en septiembre de 2021 se vendieron 19.873 unidades VIS (vivienda de interés social) y No VIS en el país, un 3,8 por ciento superior frente a septiembre de 2020 y un 43 por ciento más que el promedio histórico para este mismo mes, que ha sido cerca de 14.000 viviendas.



Con este resultado, septiembre de 2021 alcanza el récord histórico para un noveno mes del año.



“En los primeros nueve meses de 2021 se alcanzan 170.797 unidades VIS y No VIS vendidas, siendo el mejor resultado a nivel histórico en ventas para el acumulado enero-septiembre y mostrando un aumento de 48 por ciento frente al mismo periodo de 2020. Por segmentos, se tienen crecimientos de 48 por ciento en VIS y 47 por ciento en No VIS", dijo el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.



Y agregó que la construcción de edificaciones se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la reactivación económica del país y seguirá jalonando la recuperación.

(También le puede interesar: Tras fuertes alzas, precio de los huevos cedió en septiembre)

Durante el mes de septiembre en el segmento VIS también se alcanzó el récord histórico para un noveno mes con 14.051 unidades VIS vendidas, con un crecimiento de 4,1 por ciento frente al mismo mes de 2020. En el segmento No VIS, con 5.822 unidades se tuvo una expansión de 3,3 por ciento y se alcanzó el mejor septiembre en ventas No VIS desde 2015.



Además, de acuerdo con la entidad, el buen desempeño de la vivienda también está jalonando la generación de empleo, toda vez que según cifras reveladas por el Dane, el sector de edificaciones también rompe récords en número de personas ocupadas, ya que en agosto de 2021 empleó más de un millón de personas, el mejor agosto en términos de empleo desde que se tienen registros, con 142.000 personas más ocupadas en el sector respecto al mismo mes de 2020.

Encuentre también en Economía:

Escasez de perfiles laborales en tecnología es del 48 % en A. Latina

Estas son las cédulas que deben declarar renta en octubre

La nueva moneda conmemorativa de 10 mil pesos que circulará en el país