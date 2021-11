Vivienda en Colombia: rompiendo paradigmas

Que los jóvenes colombianos no están interesados en comprar vivienda, que mucha gente adquiere una casa o un apartamento solo para ganar la valorización y vender, o que a los extranjeros no les llama la atención invertir en finca raíz en el país son algunas de las ideas que se han desvirtuado con el paso de los años.



Incluso, ante la emergencia por la pandemia, se afirmó que los estratos medio y bajo –golpeados en su economía– frenarían la compra, pero la realidad es otra.



Del primer tema, el de los jóvenes, he escrito en esta columna varias veces, pero lo destaco de nuevo, brevemente, porque el contacto con analistas y fuentes de información que consulto a diario siguen confirmando el interés de este grupo en la compra, sobre todo, quienes están en el rango de edad de 25 a 35 años.

En días pasados, durante el Seminario de Actividad Edificadora, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), regional Bogotá y Cundinamarca, presentó el Estudio de Oferta y Demanda con base en datos de Coordenada Urbana, y, en el caso de Bogotá, esa tendencia se ratificó.



Por razones de mi labor periodística, he tenido la oportunidad de estar en las entregas de vivienda en varias regiones del país y, sí, es una constante que está atada a la dinámica de los subsidios, a un programa como Jóvenes Propietarios y a un alto en el camino que hicieron las nuevas generaciones para confirmar que la vivienda no solo es una inversión, sino un refugio, visto como un techo para resguardarse. De hecho, la pandemia obligó a hacer esa reflexión.

Las razones por las que están comprando

La segunda idea que se desvirtúa es que la gente compra para especular y ganar una valorización más allá de lo normal. Según el estudio, en la región (Bogotá y Cundinamarca), el 64,2 por ciento la adquiere para habitarla y solo el 1,8 por ciento opta por venderla, mientras que el 28,2 por ciento la arrienda y el 5,8 por ciento la compra para pasar vacaciones, especialmente en los municipios de clima cálido, con alguna vocación turística y campestre.



La tercera tendencia revelada por Vivendo.co, tiene que ver con un interés creciente de los connacionales que viven en el exterior en adquirir una casa o un apartamento en Colombia, ya sea por inversión o porque quieren regresar.



Según la plataforma, entre enero y agosto del 2021 los procesos de búsqueda de vivienda en Colombia aumentaron 24,9 por ciento, frente al mismo periodo del 2020. La razón: es casi 60 por ciento más barata que en otros países; por eso, precisamente, la mayor cantidad de potenciales compradores están en Estados Unidos, España y Chile, y no son solo colombianos.



Pero hay otro dato interesante: de 7,6 millones de contactos del exterior, 4,4 millones averiguaron por vivienda de interés social (VIS) y 3,2 millones por oferta de estrato medio y alto, No VIS.



Esto aleja otra alerta que se presentó por el covid-19, cuando algunos advirtieron que la pandemia espantaría a los compradores de vivienda de los estratos medio y bajo. Pero no: Camacol reveló que, en total, entre enero y septiembre se vendieron 176.117 unidades nuevas en el país, que representaron un aumento de 28,57 por ciento.



El dato relevante es que 122.802 fueron VIS, mientras que del segmento medio se comercializaron 42.178 para crecimientos de 29,8 y 26,2 por ciento, respectivamente, en parte, por el impulso de las políticas públicas para estos segmentos.



Incluso, el estrato alto mostró una recuperación en el periodo analizado con 11.137 unidades nuevas vendidas y un alza de 24,7 por ciento. Lo interesante es que en el 2022 y en el 2023 cerca de 375.000 viviendas iniciarán obra, con las cuales, además de generar empleo y hacer más colombianos propietarios, el sector edificador seguirá rompiendo paradigmas, demostrando que es parte fundamental del desarrollo.



GABRIEL E. FLÓREZ G.

Especial para EL TIEMPO

@GabrielFlorezG