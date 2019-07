¿Vivienda nueva se podría encarecer por nueva regla?

Desde el primero de julio, los constructores de proyectos de vivienda nueva en propiedad horizontal deben cumplir el Reglamento de Redes Internas de Telecomunicaciones (Ritel).



Así lo anunció la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que adoptó la nueva versión de la norma, tras evaluar la necesidad de eliminar las barreras presentadas en algunas obras.

Y es que es común que se impida el acceso de los prestadores de servicios en condiciones técnicas adecuadas, lo que, a su vez, a los residentes no les permite elegir el servicio de comunicaciones que requieren.



Según Carlos Lugo Silva, director de la CRC, “ahora, ellos ejercerán su derecho a la libre elección de operador y a contratar sin limitarse al primer prestador que llegue a su edificio”.

Beneficios y opiniones encontradas

Aunque es un hecho que la medida ofrece ventajas, algunos constructores dicen que los precios de la oferta nueva aumentarán. Incluso, advierten que el impacto será mayor en la vivienda de interés social (VIS), donde la los gastos en las acometidas e instalaciones para las redes pesarán en los presupuestos. Vale recordar que en este tipo de vivienda, por ley, se debe respetar el precio tope vigente (112 millones de pesos).



Ante esto, algunos analistas aseguran que los constructores edificarían menos área o entregarían los inmuebles en obra gris, para compensar el aumento al cual deberán acogerse.



Al respecto, el gerente del Grupo Oikos, Luis Aurelio Díaz, dijo que frente a las licencias expedidas no hay problema, porque la norma no es retroactiva. “En los futuros proyectos sí hay dos temas: uno relacionado con los que se negociaron en preventa y que se vendieron a un precio, y otro que tiene que ver con el cumplimiento del Ritel, que, claro, generará un costo importante al constructor”.



El empresario anotó que a la oferta de rangos medio y alto (no VIS) que saldrá a la venta tocará aumentarle el precio para que el comprador final asuma ese costo; sin embargo, coincide en que en la VIS es donde está el mayor impacto.

Alza en precios de la VIS, una ayuda

Aun así, y en medio de estas eventualidades, hay un punto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que podría compensar la situación: “El alza del precio tope de la VIS de 112 millones a 124 millones de pesos en aglomeraciones de más de un millón de habitantes”.



Sobre esto, el gerente de la constructora Marval, Sergio Marín, dijo que “hoy, con el incremento del valor en la VIS en ciudades con esa población, el traslado al precio se puede hacer, pero en las intermedias se comienza a complicar y debemos sacrificar área o acabados”.



Para la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Sandra Forero, “la entrada en vigor del Ritel busca, en términos generales, las mejores opciones para lograr el objetivo de conectividad, sin impactar la producción de la VIS y no VIS”.



Por su parte, el Viceministro de Vivienda, Víctor Saavedra, anotó que “se llegó a una relación costo-beneficio balanceada, que permitió la entrada en vigencia (...); además, se disminuyen los costos de instalación para los operadores, mejora la competencia de los servicios de telecomunicaciones fijos y reduce las malas prácticas en los procesos”. Y recordó que “los constructores son responsables de la infraestructura de soporte (cuartos de equipos, cámaras de acceso, etc.)”.



GABRIEL E. FLÓREZ G.

En Twitter: @GabrielFlorezG​