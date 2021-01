Microapartamentos: reto de grandes proporciones para los constructores

El desarrollo de las viviendas de interés social (VIS) de 35 metros cuadrados generó una gran polémica, ya que para muchos era impensable que los constructores apoyaran una política habitacional a través de la entrega de esas áreas “tan diminutas”.



Sin embargo, con el paso del tiempo la oferta de microapartamentos, como se les conoce en el mundo, está en alza… ¡y no son VIS, únicamente!



De hecho, se trata de inmuebles con áreas promedio que oscilan entre 18 y 30 metros cuadrados que están demandando los estratos 5 y 6, y que tienen una participación relevante en el mercado, a pesar de que algunas personas los consideran, además de pequeños, muy caros.



No obstante, a este fenómeno hay que darle diferentes lecturas, pues no surgió de la noche a la mañana. Vale recordar el censo del Dane del 2018, que identificó una tendencia al alza de los hogares unipersonales en Colombia; un hallazgo relevante, que a los empresarios del sector edificador les sirvió para revaluar la forma de construir, claro, sin que esto significara la extinción de los espacios amplios que se siguen demandando.



Simplemente, se trata de entregar lo que un nuevo e importante grupo de compradores está pidiendo, entre ellos, por ejemplo, quienes no tienen la mayor intención de vivir en pareja, pero sí con una mascota.



Ahí existe una oportunidad y un desafío para la industria, que ha tenido que ajustarse para satisfacer las nuevas necesidades.



Un microapartamento también es el punto de partida de quienes se han independizado y al comienzo no requieren un área amplia, sino un patrimonio que les sirva de ahorro para adquirir, con el paso de los años, un espacio más grande. Igualmente, es la opción para los estudiantes extranjeros o de otras regiones de Colombia que arriban a los sectores universitarios y buscan la cercanía a los establecimientos educativos para contrarrestar, entre otros aspectos, los problemas de movilidad.



Por añadidura, este mercado también se convirtió en un negocio y en una inversión, ya que muchas personas compran para rentar, porque hay una demanda creciente en las principales ciudades del país.



En cualquiera de los casos, y ante la realidad de que 18, 20 o 30 metros cuadrados no ofrecen mayores alternativas para desbordarse en ideas de diseño (aunque muchos sorprendan con su creatividad), los constructores están obligados a competir con otros valores agregados, además, porque así lo está determinando la pandemia.



Por eso, como compensación a las áreas pequeñas que pueden impactar a las personas durante las largas jornadas de encierro, las zonas comunes, los sitios para el esparcimiento de los residentes y las posibilidades de conectividad deben ser, hoy más que nunca, el plus de estos microapartamentos, cuya construcción también se convirtió en un reto de grandes proporciones para los constructores por cuenta del covid- 19.

GABRIEL FLÓREZ G.

Especial para EL TIEMPO

En Twitter: @GabrielFlorezG