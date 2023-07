El sector de la vivienda en Colombia continúa pasando por un mal momento y no es solo por cuenta del desplome en la venta de unidades nuevas, que en mayo completó 15 meses de fuertes caídas tanto en el segmento de interés social (VIS) como en el no VIS. Sin duda, la desaceleración de la economía, los niveles altos de desempleo, el mayor costo de vida y el encarecimiento de la financiación son factores que vienen contribuyendo a ahondar esta crisis, la cual aún no impacta la cartera hipotecaria de las entidades financieras, según se desprende de un reciente análisis del Banco de la República.



Según el estudio 'Análisis de la cartera y del mercado Inmobiliario en Colombia', elaborado por María Fernanda Meneses, Daniela María Vargas y Eduardo Yanquen, investigadores del Departamento de Estabilidad Financiera del banco emisor del país, esa serie de factores económicos ha elevado de forma considerable los inventarios de vivienda en el país, en medio de un descenso en la confianza de los consumidores colombianos en el sector.



Pero advierten, además, que esto contribuyó a que los precios y las unidades vendidas, presentaran desaceleraciones, que los precios de los arriendos vayan en aumento, mientras el tiempo para arrendar un inmueble se ha disminuido para varios estratos en las tres ciudades principales. "A pesar de estos indicadores el sector financiero continúa mostrando buenas cifras en las mediciones de riesgo de crédito para

vivienda y para los constructores".



Los investigadores señalan en su análisis que los indicadores de demanda de vivienda muestran importantes ralentizaciones, que han elevado de manera significativa los índices de rotación. Para el mercado de vivienda usada se observan disminuciones en los tiempos requeridos para arrendar, y un comportamiento heterogéneo para los

tiempos de venta, lo que podría mostrar un impacto menor en su demanda.

Crecen los tiempos de venta

Los tiempos de venta de vivienda nueva han aumentado de forma importante, mientras que en el mercado de la y usada se mantienen sin mayor variación Foto: Archivo / ELTIEMPO

El estudio destaca que la confianza del consumidor a nivel agregado y de compra de vivienda siguen en niveles negativos y sin señales de cambio, tanto que para mayo pasado, esta medida se situó en -22,8 por ciento un mínimo histórico. También la intención de compra de vivienda se encuentra en niveles muy bajos, lo que es un indicativo de que los consumidores tienen una perspectiva más negativa del mercado de vivienda frente al resto de la economía.



Lo anterior ha conducido a que las ventas sigan de capa caída en todo el territorio nacional, continuando con la tendencia que se traía desde el año pasado, aunque de man era más acelerada, como es el caso de Medellín donde la caída es del 36,5 por ciento su punto más bajo de la historia.



Así las cosas, el tiempo esperado de venta de las unidades de vivienda nueva se ha incrementado, lo que eleva el riesgo del mercado. El informe indica que el tiempo esperado de venta de un inmueble es superior a un año en la actualidad, pero en el caso particular de los alrededores de Bogotá el tiempo esperado de venta es de 32,8 meses, siendo el mpico más alto registrado en esta medición.



Para el caso de la vivienda usada las unidades disponibles para venta o arriendo en Bogotá y Medellín cayeron, mientras que el tiempo de venta de estas unidades presentó comportamientos heterogéneos en dichas ciudades principales.



Según los analistas, "el tiempo necesario para vender viviendas usadas se mantuvo relativamente estable en Bogotá, mientras que para Medellín y Cali presentó aumentos, a excepción del estrato cinco en Cali, el cual disminuyó".



Pero si de arrendar un inmueble se trata el comportamiento es distinto para esas tres ciudades principales en cada uno de los estratos. En Bogotá, por ejemplo, el tiempo de arriendo de los estratos cuatro y cinco disminuyó bastante, mientras el del estrato seis se mantuvo estable.



Para Medellín, señala el estudio, en los últimos meses se observan disminuciones en el tiempo esperado para todos los estratos, siendo más fuerte en el estrato seis. Para Cali, el tiempo de arriendo subió para el estrato seis y el estrato cuatro, aunque el aumento fue más significativo para el primero, mientras que el estrato cinco se mantuvo estable.



Los analistas también abordan el tema de los precios de la vivienda y concluyen que en este frente se ha presentado un decrecimiento real de venta, mientras que el valor de los arriendos ha subido para las tres ciudades principales, lo que puede indicar un

aumento en la demanda por este tipo de contratos dado el aumento de las tasas de interés que podría haber desincentivado la compra de vivienda.

Impacto en la cartera hipotecaria

Pese a la crisis por la que atraviesa el sector de la vivienda y la construcción, la cartera hipotecaria de las entidades no se ha visto impactada y los índices de riesgo se mantienen estables aún. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Aunque la situación por la que atraviesa el sector constructor es bastante complicada y ha llevado a que algunos indicadores de la banca en materia de financiamiento estén cayendo, los riesgos de la cartera se mantienen estables.



Según el estudio del Banco de la República, esa situación ya llevado a que en la actualidad se hayan desacelerado los desembolsos y por consiguiente el ritmo de crecimiento de la cartera que han producido una caída en la profundización del crédito

en la modalidad hipotecaria, siendo los créditos en UVR los más afectados por la coyuntura económica.



Hasta el cierre de marzo pasado, las entidades tenían colocado en el mercado recursos del orden de los 97,8 billones de pesos, representando el 14,7 por ciento de la cartera total del sistema. De esta modalidad, el 88,2 por ciento es cartera otorgada en pesos, mientras que el restante 11,8 por ciento esta en UVR.



Para los analistas del banco al evaluar los indicadores de riesgo de crédito de esta ca rtera en medio de esta coyuntura, se encontró que las entidades que cuentan con créditos en UVR no han visto aumentos significativos en sus indicadores de riesgo. Al examinar los indicadores de riesgo para los constructores de edificaciones residenciales se observa que, si bien sus indicadores han aumentado, estos se encuentran dentro de su promedio histórico.