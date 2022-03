La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) dio a conocer la cifra de Viviendas de Interés Scial (VIS) y No VIS que se compraron en febrero del 2022.



Según datos de Coordenada Urbana (el sistema de información georreferenciada de Camacol), en el segundo semestre del año se adquirieron 21.363 unidades VIS y No VIS en el país, un 2,3 % que en febrero del 2021.





En los dos primeros meses del 2022, el acumulado de viviendas VIS y No VIS vendidas es de 42.513 unidades, un aumento de 4,2 % frente al mismo periodo de 2021.

Por segmentos, se comercializaron 29.670 unidades VIS (crecimiento de 10,6 %) y 12.843 unidades No VIS.



En cuanto a nuevos desarrollos, entre enero y febrero se ha iniciado la construcción de 25.247 unidades VIS y No VIS.



"Para que toda esta dinámica comercial de los proyectos se convierta en ejecución efectiva de obra, el mayor reto de este año es el alto costo de los insumos y, como gremio, seguiremos proponiendo acciones para mitigar ese impacto", comentó Sandra Forero Ramírez, presidenta ejecutiva de Camacol.

