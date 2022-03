Una de cada tres viviendas que se compraron en Colombia en enero pasado fueron aportadas por las ciudades intermedias, las cuales comercializaron 6.524 unidades; al agregar las principales capitales del país y sus municipios aledaños, la cifra llegó a 19.186.



De esta manera se confirmó el potencial de las regiones, y, claro, la apuesta de los constructores que han llegado con variedad de oferta, según las necesidades de los compradores.



El fenómeno expuesto por Coordenada Urbana, área de investigación de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), data de más de una década; sin embargo, situaciones como la pandemia y con esta, la posibilidad de trabajar desde la casa, lo consolidaron.

Los departamentos de Bolívar, Tolima, Santander, Norte de Santander y Magdalena, que ocuparon el top 5 de un listado de 15, se sumaron a la dinámica que ha sido tradicional en Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia, para citar solo tres zonas del país donde algunas familias con poder adquisitivo tienen una casa de vocación campestre en las afueras de sus capitales para los fines de semana y las vacaciones.



Pero la situación cambió y los fines de semana se alargaron por cuenta del covid-19 y las restricciones, que situaron a las regiones como grandes protagonistas al hacer el balance del nuevo mercado inmobiliario. Así, la flexibilidad que representan el teletrabajo y el trabajo en casa ha sido determinante para una revolución en el ámbito laboral, que tampoco hace diferenciación de estrato.

Efecto del trabajo híbrido en el mercado

He tenido contacto con personas que decidieron comprar una vivienda de interés social (VIS) en las afueras de Bogotá, porque los empleadores, y, claro, las actividades laborales les ofrecen la posibilidad de desempeñarse virtualmente y escaparse del caos de la ciudad; incluso, con el retorno gradual a las oficinas, el trabajo híbrido es una alternativa que no ha frenado la intención de comprar vivienda.



“Ir a la oficina un par de días a la semana no tiene lío; sin embargo, ganamos en salud mental y productividad cuando no perdemos tiempo por los problemas de movilidad de la ciudad”, dice Mauricio Espinel, quien vive en Chía y considera que, obviamente, esa nueva normalidad debe reglamentarse.



Como dice un informe del gremio edificador, “la vivienda es un hecho regional”, que, incluso, obligó a los constructores a ofrecer un producto inmobiliario diferente. Así lo había advertido la firma Deloitte en el estudio Impacto del covid-19 en el mercado inmobiliario: “Ante los cambios que se están produciendo en los esquemas de trabajo, en el mediano y en el largo plazo, los consumidores preferirán residencias en las cuales puedan contar con espacios confortables, adecuados y conectados”.



Ahí, precisamente, está el reto de las empresas constructoras, cuyos directivos ya sabían del auge de las regiones, pero no se imaginaban que una pandemia los obligaría a reinventarse para ofrecer, además de una vivienda, un ‘refugio’ que ahora debe estar disponible 24/7.



GABRIEL E. FLÓREZ G.

Especial para EL TIEMPO

@GabrielFlorezG