Con el objetivo de responder a la alta demanda por vivienda, tanto de interés social como de clase media, el Gobierno adelanta acciones con el fin de asegurar los recursos de subsidios y de evitar que las alzas del 9 por ciento que se observan en el costo de materiales puedan desencadenar alguna inviabilidad de proyectos.



En entrevista con EL TIEMPO, la nueva ministra de Vivienda, Susana Correa, reveló que se está buscando con el Ministerio de Hacienda apalancar, con vigencias futuras, parte de los recursos que se necesitan para cubrir las necesidades del 2023.



(Le puede interesar: ¿Cómo operan quienes por teléfono roban su información financiera?)

Según la funcionaria, para subsidios del programa Mi Casa Ya, la suma en vigencias futuras es de 634.000 millones de pesos y para subsidio de tasa de interés otros 693.000 millones de pesos. Además, se estudian las proyecciones del precio del acero, para decidir una nueva rebaja temporal en los aranceles de este producto.

¿Cuándo tocarían techo los récords de ventas?

Estamos vendiendo una vivienda cada 2,5 minutos y lo que tenemos como proyección a agosto de este 2022 es llegar a 860.000 viviendas compradas en este cuatrienio.

(Lea además: Robert Kiyosaki: inflación en EE. UU. acabaría con '50 % de la población')

¿Cómo está el uso de subsidios de Mi CasaYa?

En vivienda de interés social (VIS), tenemos ya garantizados 865.000 millones de pesos, que alcanzan para más o menos 29.000 subsidios. Uno de mis grandes retos era conseguirme los otros 884.000 millones de pesos en Hacienda, para 39.000 subsidios.



Ya estuvimos con Hacienda, le llevamos una proyección donde podíamos poner algunos recursos nosotros y ellos nos los devolvían después del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que se hace en junio. Tenemos garantizados esos recursos, con 250.000 millones de pesos en este semestre y 634.000 millones de pesos en vigencias futuras. Eso nos da para tener listos los subsidios para Mi Casa Ya.

¿Qué metas hay para 2022?

Tenemos alrededor de 77.000 subsidios, incluyendo tanto de cero a dos millones de ingreso mensual, como de 2 millones hasta 4 millones de ingresos.

¿Y para subsidio de tasa de interés?

Para este tenemos una apropiación en el 2022 de 667.000 millones de pesos y tenemos que adelantar vigencias futuras de 693.000 millones de pesos para el 2023. Eso tocaría hacerlo en el segundo semestre, después del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

(No deje de leer: Así opera el nuevo crédito para adquirir vivienda del Banco Agrario)

¿Y cuánto se ha usado de cada uno?

Hemos batido récord en este Gobierno con respecto a los otros cuatrienios. En el año 2021 tuvimos 67.000, en este llevamos 10.000 y tenemos 67.000 más. Tenemos esa proyección pero también podríamos aumentar la meta entre junio y julio, para llegar a los 75.000 subsidios, que es lo que el mercado nos está pidiendo para el 2022.

¿El acumulado en cuánto va?

Vamos en 175.000, sin contar los 10.000 que van en el 2022. Este programa fue creado en el 2015; desde esa fecha llevamos alrededor de 219.000 y el 82 por ciento ha sido entregado en el gobierno del presidente Duque. Y en subsidios de tasa de interés para vivienda no VIS tenemos solamente disponibles 30.000, porque ya están asignados 70.000.

La decisión fue priorizar la VIS buscando más recursos de los previstos...

Sí. La decisión fue para seguir cubriendo casi el mismo promedio con que venía el año 2021. No queremos parar, sino aumentar un poco en 2022, o por lo menos llegar al mismo al mismo número que tuvimos en 2021. La demanda es grandísima y queremos tener garantizado a los colombianos que están entre esos salarios, de cero salarios mínimos, y de 2 a 4 salarios mínimos de ingresos, para que tengan casa nueva.

¿Qué harán para que el alza en precios de materiales no afecte al mercado?

Estuve en la junta de Camacol y uno de los puntos más importantes es el precio del acero, que tuvo un aumento el año pasado, en donde se articuló con el Ministerio del Comercio para que saliera un decreto de bajar el arancel.



Sin embargo, el precio volvió a bajar y se estabilizó, entonces ese decreto quedó guardado. Ahora venimos al mes de abril con una subida bastante grande, pero las proyecciones del valor del acero han sido muy débiles y no tenemos claro cómo se va a seguir proyectando. Quiero estudiar bien eso.



Camacol va a pedir que el decreto que se guardó lo saquemos, ya no para bajar el arancel del 10 al 5 por ciento, sino que baje del 10 al cero por ciento, para traer acero de Turquía y de otros países en los que es más barato.

Camacol dice que el rubro de materiales ha subido 9 por ciento este año...

También tenemos el aumento del PVC porque subió la resina; hay escasez de enchapes y estamos pasando por un momento un poco difícil en relación con los materiales. Espero que se supere para que podamos seguir construyéndoles a los colombianos.

Cuándo se prevé que se defina lo del arancel?

Estamos esperando que Camacol pase la carta. Esto es una articulación con el Ministerio de Comercio. Ya se hizo en un momento dado y lo que necesito es tener un soporte claro, de cómo se va a seguir comportando el precio del acero para poder ir, con fundamento, a pedir que volvamos a sacar el decreto y si se puede bajarlo a cero.

¿Se frenarían proyectos?

Puede que se aborten proyectos porque los constructores no tienen como sostenerlos. No prevemos que las personas puedan aguantar un incremento en precios de las casas.



Un estudio de Camacol dice que los beneficiarios pueden estar dispuestos a pagar un poco más, pero ese no es el caso. Lo que queremos es que todas estas personas, de cero a dos salarios mínimos, en su mayoría en condiciones extremas o que son víctimas, o indígenas, tengan su casa propia y subir el precio de la vivienda sería poner un obstáculo.



Tampoco podemos dejar que se aborten proyectos porque no vamos a tener la oferta necesaria para poder usar todos los subsidios que tenemos de Mi Casa Ya.

¿Ya hay señales de líos en algunos proyectos?

No. Solamente hay una alerta y esperamos que no sea así.

¿Qué balance tienen del Semillero de Propietarios?

Es un programa bonito. De pronto no logró tener el auge que hubiéramos querido. Se divide en ahorro o en arriendo y termina siendo un programa como Mi Casa Ya, porque vamos con los mismos subsidios tanto de tasa como de cuota inicial. Sin embargo, hemos visto una baja y estamos analizando por qué se ha quedado más o menos estancado. Queremos realmente ver si somos capaces de volverle a dar la fuerza.

¿Cómo se puede afectar el mercado de vivienda por el retorno de la subida de tasas del Banco de la República?

Somos respetuosos de la independencia del Banco de la República. Sin embargo, seguimos viendo auge grandísimo en la compra de viviendas y vamos a llegar a una meta de 860.000 a final del gobierno del presidente Duque, que es un número que no se ha visto en ninguno de los otros cuatrienios anteriores.

¿Qué pasó con las hipotecas inversas?

No despegaron. Yo creo que se quedaron allí y en esta nueva administración no vamos a hacer más esfuerzo con ellas. Vamos más bien a dedicarnos al subsidio de Mi Casa Ya que ha sido tan exitoso, para que continúe y a unas ejecuciones que tenemos, como son las viviendas de Mocoa, Providencia, las de los reinsertados del proceso de paz y las viviendas rurales.

¿Cuáles son los indicadores actuales de Providencia, tras el debate y la controversia?

Tenemos alrededor de un avance en viviendas reconstruidas del 85 por ciento. A finales de este mes de abril estarán todas montadas y para mayo nos van a quedar detalles, pero deben estar ya todas las casas terminadas.



Igualmente todos los escenarios deportivos están listos. Tenemos siete canchas multifuncionales y el coliseo de Casa Baja pasará al mes de julio por dos razones. La primer es que tuvimos que hacer un reforzamiento estructural y la segunda es porque el piso es un piso de madera especializado.



En establecimientos de comercio, ya estamos llegando al 100 por ciento. En posadas estaremos terminándolas todas en mayo; llevamos más del 60 por ciento terminadas. En colegios, estamos entregando el 20 de abril el colegio primaria de Junín y el colegio Bomboná Boyacá. A finales de abril debe estar listo el Bomboná principal y el Junín primaria es una de las obras que nos va a quedar pendiente para el mes de julio.



La reconstrucción del hospital es un tema que se ha ido demorando un poco más, porque esos son recursos donados, siendo el mayor donante Argos. Ellos, por medio de Odinsa, van a ser los que construyen. En estudios estudios y diseños los costos nos dieron alrededor de 3.000 millones de pesos más de la cuantía que teníamos.



Argos pone 1.000 millones más y el Ministerio de Salud pone alrededor de 1.800 millones. Se ha ido dilatando y la entrega va a ser más o menos entre septiembre y octubre.



Sin embargo, decidimos terminar el hospital de campaña y pasar todos los servicios a una edificación que teníamos, en cemento, que acoplamos para hacer el hospital. Es una edificación estable y allí vamos a atender hasta que esté el nuevo hospital listo, entre septiembre y octubre.