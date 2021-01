Resuelva sus dudas sobre el uso de los parqueaderos comunes

Plantea un propietario que en el conjunto donde reside, el administrador, junto con la presidenta del consejo, notificaron en un manual que un apartamento no tiene derecho a tener parqueadero de moto y carro a la vez en el conjunto, toda vez que son parqueaderos comunes.

Se basan –dice el propietario– en un acuerdo de la primera junta de propietarios, en la cual se prohibió tener dos parqueaderos por apartamento, sin modificación alguna a este reglamento a la fecha.



Están asignando parqueaderos a 13 personas y quitándoles el derecho de acceder al parqueadero a los demás propietarios. "¿Cómo se puede proceder ya que no han hecho asamblea general desde el 2018? y ¿qué implicaciones o con quien se debe acudir para que sea sancionada la persona de administración?”

Respuesta:



Considero que no es necesaria la reforma del reglamento de propiedad horizontal para prever la distribución de los estacionamientos comunes, salvo que se trate de darles el carácter de bienes comunes de uso exclusivo.



Sin embargo, la facultad de determinar el uso de las zonas comunes corresponde a la asamblea de propietarios.



El artículo 46 de la Ley 675 de 2001 incluye como disposición de orden público, que requiere de la aprobación de este órgano, con un quórum decisorio calificado de propietarios que representen el 70 por ciento de coeficientes de copropiedad, los cambios que afecten la destinación de los bienes comunes o impliquen una sensible disminución en su uso y goce.



Según lo expuesto, ni el administrador ni el Consejo de Administración pueden restringir el uso de los parqueaderos a determinados propietarios, porque todos tienen esta condición y tienen derecho a su uso, directamente o a través de los arrendatarios o tenedores que estos mismos autoricen, de acuerdo con lo previsto por la asamblea, teniendo en cuenta el reglamento y de manera equitativa.



Sugiero que sea revisado el caso, teniendo en cuenta todos los antecedentes de aprobación, así como los planos y la licencia de construcción del inmueble para determinar si cada cupo es para uno o dos vehículos de acuerdo con sus dimensiones.

Sobre el Consejo de Administración

Pregunta un propietario: ¿Si la Asamblea de Copropietarios elige a un propietario asistente a la asamblea, que es el cónyuge de la propietaria desde hace 32 años, pero que no está en la escritura, el administrador días después tiene la potestad de decir si lo aceptan o no cómo miembro del consejo?

Respuesta:



El consejo de administración se integra por los propietarios, sus representantes o delegados. Es frecuente que una persona impedida para ejercer sus derechos como el de participar en la asamblea y ser designado como miembro del consejo de administración, se haga representar por otra persona, como por ejemplo en casos de enfermedad, no estar residiendo en el país, por su avanzada edad, entre otros, pero en este caso requiere del poder respectivo.



No obstante, si la asamblea de propietarios designó a la persona, no es el administrador ni tampoco los demás miembros del consejo quienes impidan que este delegado ejerza sus funciones, pues se trató de una decisión de la asamblea y lo que podrían hacer es impugnarla.



Como en el caso anterior, recomiendo verificar los antecedentes, pues el propietario podría otorgar o ratificar el poder a la señora que lo representa.

Consultas

NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora Externa