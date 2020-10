Así puede participar de la Feria virtual de Vivienda del FNA

Las personas que estén pensando en adquirir vivienda nueva tendrán desde este lunes una excelente oportunidad para encontrar su casa o apartamento ideal sin la necesidad de desplazarse a una sala de ventas, todo desde la comodidad de su computador o celular.

A partir de este 26 de octubre y hasta el 2 de noviembre, El Fondo Nacional del Ahorro organizará la Gran Feria Virtual de vivienda, evento con el cual busca brindar a los ciudadanos la información necesaria sobre las mejores alternativas del mercado inmobiliario.



En el evento, que inicia este lunes a las 8 a. m. y al que podrá acceder desde este enlace, participarán 60 constructoras que ofrecerán 300 proyectos con alrededor de 18.000 inmuebles disponibles en todo el país.



La feria permitirá a los participantes conocer la oferta tanto de viviendas de interés prioritario (VIP) como de viviendas de interés social (VIS), cuyo valor oscila entre los 62 y 155 millones de pesos. Igualmente habrá opciones para quienes aspiren a adquirir viviendas no VIS que se encuentren en un rango de precio entre 170 y más de 1.000 millones de pesos.



Asimismo, la entidad garantizó que para la compra de estos inmuebles aplican los subsidios que ofrece el Gobierno Nacional para vivienda VIS y no VIS, como el de Mi Casa Ya, subsidio a la tasa de interés, Semillero de propietarios y el de las cajas de compensación.



Tendencias EL TIEMPO

