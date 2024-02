Vuelco a la asignación de subsidios; Minvivienda explica cómo será ahora

El Gobierno le dio un vuelco total al programa Mi Casa Ya con el fin de impulsar el sector de la construcción este año y permitir, además, que más personas de menores ingresos puedan acceder de manera fácil a una vivienda digna.



Y mientras en el pasado el subsidio a la familia estaba entre lo último que se otorgaba, hoy esa ayuda se preasigna para que quien vaya a adquirir una vivienda de interés prioritario (VIP) cuente con esa garantía y pueda asegurar la compra de su inmueble.



Catalina Velasco Campuzano, ministra de Vivienda, explicó los alcances que tendrá esta iniciativa y cómo las personas podrán acceder este año al subsidio y las posibilidades de extenderla a otros segmentos de vivienda, como la VIS, según el impacto que se alcance.

¿En qué punto está la política de vivienda?

Le puedo decir que 2024 es el año de la cosecha, luego de que en 2022 nos dedicamos como al arranque y en 2023 a la siembra de iniciativas, y eso nos tiene muy contentos. Tener una política integral de vivienda social es mucho más que Mi Casa Ya, sin desconocer que este es un componente fundamental de esa política.



Entonces, tenemos construcción de vivienda nueva y rural, y mejoramientos de vivienda; pero también estamos trabajando en legalización de barrios y en proyectos de autoconstrucción, en eso nos hemos concentrado durante este tiempo y ya tenemos resultados en todos los frentes. Es a lo que me refiero cuando hablo de la cosecha.



Viene otro impulso al sector con las preasignaciones, ¿de qué se trata?

Las preasignaciones consisten en que una familia que va a adquirir vivienda nueva de interés prioritario (VIP), es decir, la que está en el rango de los 90 salarios mínimos (unos 117 millones de pesos hoy), puede hacer su compra sobre planos para que se la entreguen hasta 24 meses y que cuente con la garantía de que tiene un subsidio preasignado. Con esto le damos vuelta al programa Mi Casa Ya, porque hasta 2023 este tenía como regla que el subsidio era para el cierre financiero, cuando la vivienda estuviera construida.



Recuerde que antes, una familia hacía el ahorro, solicitaba el crédito, cerraba el negocio con la inmobiliaria, le construían la vivienda y cuando estaba lista se le asignaba el subsidio y esto permitía el cierre financiero y concretar la entrega. Hoy es al revés, la constructora lanza un proyecto en preventa, viene una familia que pide un crédito hipotecario para VIP y se le asigna de manera automática el subsidio, si cumple con todos los requisitos.

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ya financia a los constructores hasta por un máximo de 50.000 millones por crédito. Foto: iStock

¿Cuál es el efecto de esa estrategia?

Esto permite que la firma constructora realice el cierre financiero del proyecto, porque obtiene el crédito constructor, y cuando logra la liquidez suficiente empieza la obra. Lo que queremos hacer es detonar las iniciaciones de proyectos para que mucho más rápido las empresas puedan contar con los clientes y entregar las viviendas dentro de los tiempos previstos. El propósito de esto es que se inician proyectos nuevos gracias a que están garantizados para las familias los subsidios vivos.

¿A partir de cuándo comienzan a operar?

Esto empezó el viernes pasado, lo venimos diseñando desde junio o julio del año pasado, conversándolo con los banqueros, que tienen un papel muy importante, también con los constructores. Con ellos hicimos varias mesas de trabajo y llegamos a la propuesta de resolución que llevamos a comentarios del mercado, quedó en firme la semana pasada y comenzó a regir, como parte del reglamento del Mi Casa Ya.



Lo positivo es que los constructores ya lo están viendo y eso los está motivando también a solicitar crédito; incluso, en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ya tenemos financiación a los constructores; de hecho, la entidad ya asignó un crédito por 25.000 millones de pesos en Girón, Santander, pero tenemos un tope de hasta 50.000 millones por crédito.

En Colombia hay 1,2 millones de familias que necesitan viviendas, pero no todas tienen los recursos para comprar. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cuáles son las metas con el modelo de preasignaciones?

En principio es un modelo para VIP y estamos haciendo el diseño para vivienda de interés social (VIS) en renovación urbana, que también pueda ser con preasignación. ¿Qué queremos? Promover la vivienda básica, la de menor valor, la vivienda social en los centros de las ciudades, impulsar las iniciaciones de proyectos y garantizarles a las familias que tienen su subsidio y a los constructores estabilidad, pero también darle confianza al programa, porque antes las familias no sabían con certeza si había o no subsidios y se quedaban filas esperando.

Significa que viene una segunda etapa para VIS...

En este momento no se ha contemplado, lo que buscamos es mirar este año cómo funcionan estas preasignaciones. No lo descarto ni lo confirmo, es un escenario siempre factible, pero este año nos vamos con VIP y con renovación.

¿Qué le dicen los banqueros?

Han sido mis mejores aliados, incluso con los mismos constructores. Ellos mismos sufrieron por la pandemia, las altas tasas y restringieron el crédito, porque veían las dificultades de la economía. Pero el esquema de preasignaciones lo diseñamos con ellos porque hacen parte de la operación y son los que lo diligencian. Hasta ahora no ha habido uno solo que me diga que por ahí no es. Todos me han manifestado que les gusta el mecanismo.

¿Qué otras acciones están desarrollando a la par con miras a reactivar el sector?

Estamos trabajando en las cuentas de ahorro programado en el FNA para trabajadores informales, que les facilitarán la creación de un historial crediticio. Funciona así: la persona se compromete a hacer un pago mensual de ahorro; si cumple, significa que es buena paga, luego ese es el historial de cumplimiento que le sirve de respaldo para acceder luego al crédito para compra de vivienda.



Entonces, con sus ingresos, ese historial y el subsidio a la cuota inicial, que son 20 o 30 salarios mínimos, o a la tasa de interés, de 5 o 4 puntos porcentuales, podrán tener acceso a una vivienda. En Colombia hay 1,2 millones de familias que necesitan viviendas, pero no todas tienen los recursos para comprar, entonces tenemos que mover la demanda trabajando en los precios, la capacidad de compra de las familias, el crédito y el costo de este, estamos trabajando en todos esos factores.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

