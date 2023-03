Pese a que las aerolíneas compeditoras anunciaron que ayudarán a reacomodar pasajeros en sus vuelos, aún no se sabe qué pasará con más de un millón de personas que según el Ministerio de Transporte tienen tiquetes comprados por Viva.



Esto, después de que la aerolínea decidió suspender sorpresivamente sus operaciones en la noche del pasado lunes.



Lea también: Presidente Petro citó a reunión este miércoles para tomar decisiones sobre Viva)

Esto no da tiempo. Mañana (hoy) esperamos darles decisiones definitivas a los colombianos, y a los usuarios de Viva les pedimos un poco de paciencia FACEBOOK

TWITTER

Ante la situación, el ministro Guillermo Reyes se reunió ayer con la Aeronáutica Civil y diferentes aerolíneas para buscar soluciones, y al salir, en una declaración a medios, pidió paciencia a los usuarios por tratarse "de una medida que llegó inadvertida".



Además, anunció que el presidente Gustavo Petro citó a una reunión hoy, a las 9 de la mañana, para buscar soluciones que permitan salvaguardar los derechos de los pasajeros.



"Esto no da tiempo. Mañana (hoy) esperamos darles decisiones definitivas a los colombianos, y a los usuarios de Viva les pedimos un poco de paciencia", dijo.



Cabe resaltar que algunas personas se quejaron de que Viva alcanzó a recibir dineros y equipajes en las terminales momentos antes de anunciar su decisión.



La determinación de la aerolínea le puede acarrear sanciones, como lo dejó entrever la Superintendencia de Transporte. "Ante el incumplimiento de los derechos de usuarios por la aerolínea Viva, la Supertransporte adelantará las investigaciones pertinentes", informó a través de un comunicado.



Además, la Aeronáutica Civil (Aerocivil), por su parte, pidió respeto por el derecho de los pasajeros que tenían tiquetes nacionales e internacionales comprados con la aerolínea y ahora sufren las consecuencias de las cancelaciones, y advirtió que, con la Supertransporte, velará por el respeto de los derechos de los afectados.



A su vez, las autoridades en Perú anunciaron el inicio de un proceso administrativo por el incumplimiento del servicio de cobertura de sus rutas.



(Lea también: Viva Air: ¿cómo interponer una demanda por presunta vulneración de derechos?)

Facebook Twitter Linkedin

Viajeros de Viva Air en Rionegro. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

¿Qué pasó con la aerolínea?

Viva suspendió sus operaciones luego de que la Aeronáutica Civil aceptó la participación de cinco aerolíneas como terceros interesados en el proceso de solicitud de integración con Avianca. Esto, dijo Viva, significaría "nuevos retrasos en la toma de una decisión".



Vale resaltar que la empresa llevaba siete meses señalando que su situación financiera era crítica y había pedido un rescate ante la Aeronáutica Civil para que le permitiera hacer parte de un grupo de aerolíneas más fuertes.



La crisis de la compañía es delicada, principalmente por el precio del combustible, que casi se duplicó hasta 3,5 dólares el galón en 2022. A esto se suma la inflación de dos dígitos y el dólar al alza.

Si bien la aerolínea viene de un momento difícil, el reglamento aeronáutico establece las condiciones para la suspensión de operaciones FACEBOOK

TWITTER

Según los estados financieros de empresas de transporte aéreo, con corte al 30 de junio de 2022 las pérdidas netas en el año eran las segundas más altas (172.240 millones de pesos), solo superadas por las de Avianca, que totalizaron 1,1 billones de pesos.



"Hemos tenido una devaluación de 25 por ciento, y en el caso de Viva, el 75 por ciento de lo que vendemos es en pesos colombianos y cerca del 70 por ciento de los costos son en dólares. Ahí hay un descalce de monedas muy complejo, con una devaluación muy grande", contaba Félix Antelo, quien hasta hace unos días era el presidente de la aerolínea.



"Si bien la aerolínea viene de un momento difícil, el reglamento aeronáutico establece las condiciones para la suspensión de operaciones. Ahora la aeronáutica tiene el derecho de escuchar a los terceros interesados en el proceso de integración con Avianca", explicó Claudia Velásquez, experta aeronáutica.



Con la integración, la matriz de Avianca podría dar apoyo financiero, así como consolidar los derechos políticos y de control, para invertir en esta y solventar esa difícil situación. Sin embargo, la Aerocivil rechazó inicialmente la transacción en noviembre, lo que resultó en la pérdida de dos aeronaves de la flota de Viva.



La decisión definitiva de la Aerocivil se conocería a mediados de marzo, luego de que el pasado 18 de enero se dejó sin efecto –por "una irregularidad sustancial” en el proceso– el primer fallo que determinó que no era viable la integración por los riesgos que representa para la competencia.



Al respecto, el ministro Reyes aseguró ayer que le ha pedido a la autoridad aérea una decisión pronta respecto a la integración, pues "no tomarlas puede generar consecuencias más nefastas".



El año pasado, Viva transportó a 8,1 millones de pasajeros en Colombia y sus conexiones (Latam movilizó 9,2 millones y Avianca 24,6 millones en 2022). Y en cuanto a participación, Avianca abarca el 36,6 por ciento en el mercado colombiano, mientras que Viva tiene un 20,4 por ciento.



Avianca dijo que de integrarse con Viva, estaría dispuesta a plantearle alternativas como, por ejemplo, renunciar a operar alguna de las tres rutas en las que se llegaría a tener el 100 por ciento de cuota.



(Lea también: Habla presidente de Viva Air: 'No estamos chantajeando al Gobierno’)

‘La Aerocivil es responsable del cierre’

Facebook Twitter Linkedin

Francisco Lalinde, presidente de Viva, habla de la crisis. Imágenes de pasajeros afectados por la aerolínea. Foto: Viva y Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Francisco Lalinde, presidente de Viva Air, se refirió a la suspensión de operaciones de la aerolínea. En el programa Pregunta Yamid mencionó que luego de siete meses de espera, la Aeronáutica Civil no ha podido dar respuesta a la crisis que se viene presentado y a la posible integración con Avianca. "Se le da prioridad a empresas extranjeras", señaló.



Aseguró que en los próximos dos meses no veía un panorama favorable para la compañía, motivo que los obligó a tomar la decisión de cerrar las operaciones.

También indicó que hablaron con personas de alto nivel en el Gobierno. "Les dijimos que teníamos hasta las 5 de la tarde del lunes para que la Aerocivil se manifestara y dijera cuál era el futuro de las operaciones", dijo, y agregó que no hubo un comunicado en el que se sintieran apoyados. "No teníamos apoyo para continuar operando", enfatizó.



Según Lalinde, la autoridad aérea no ha querido comunicarse con Viva. "Cada mes y medio le hemos entregado a la Aerocivil cómo el flujo de la compañía se ha venido deteriorando y no hemos tenido respuesta", comentó. De hecho responsabilizó a esa entidad del cierre de la compañía.

Caos e incertidumbre reinaron entre los viajeros

En varias ciudades, los afectados por el cierre de operaciones de la empresa Viva Air han pasado de la rabia a la tristeza; ha habido enfrentamientos y hasta lágrimas de impotencia con intervención de las autoridades.



Desde las primeras horas de ayer, las autoridades tuvieron que intervenir en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, pues varios ciudadanos se enfrentaron cuando el grupo de afectados por la cancelación de los vuelos quiso impedir que otros usuarios accedieran a sus aviones.



En horas de la tarde, la situación fue controlada, pero las autoridades tuvieron que vigilar de cerca para evitar nuevos desmanes contra empleados de las aerolíneas.

En el aeropuerto Rafael Núñez, de Cartagena, fueron afectadas 1.446 personas con vuelos hacia Bogotá, Medellín y Cali.



Entre los pasajeros había ejecutivos, estudiantes y familias enteras que habían viajado a Cartagena a pasar un fin de semana de descanso, pero con la urgencia de regresar el martes a retomar actividades. Entre ellos, extranjeros que iban por conexiones internacionales.



(Lea también: Ministerio de Transportes de Perú anuncia proceso administrativo contra Viva Air)



Según la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (Sacsa), responsable de la administración de la terminal aérea de Cartagena, un vuelo de Viva con destino a Ciudad de México alcanzó a despegar durante la madrugada; si no, el caos con más viajeros internacionales hubiera sido peor.



Hacia las 9:30 de la mañana la situación se complicó y hubo escenas de violencia y fue necesaria la presencia del Esmad dentro de la terminal aérea.



Mientras tanto, empleados de la aerolínea también protestaron, como en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, donde unas 4.500 personas se vieron afectadas por las cancelaciones. Allí, un grupo de unas 40 personas bloqueó intermitentemente la entrada con pancartas y arengas en contra de la Aerocivil, a la que culpan por la situación que atraviesa la empresa.



De igual forma, en Cali se registraron cruces entre viajeros que desde las 8 de la mañana realizaron cadenas humanas para evitar que otros pasajeros ingresaran y así clamar por una solución. Autoridades tuvieron que intervenir para evitar agresiones entre los mismos afectados.

Ayuda de competidores a pasajeros varados

Tradicionales competidores salieron a facilitar los viajes de los cientos de pasajeros de Viva que terminaron varados en aeropuertos del país como en el exterior. Entre tanto, Viva Air les dijo a sus usuarios afectados que estuvieran atentos a las novedades que irían anunciando en su página web.



La Aeronáutica Civil señaló que los pasajeros con reservas o tiquetes emitidos para el 28 de febrero y el primero de marzo, Satena ofrece alternativas en rutas compartidas, según disponibilidad de sillas, sin costo adicional.

Facebook Twitter Linkedin

La aerolínea también pondrá a disposición tarifas reducidas destinadas a los viajeros afectados y el mecanismo para acceder a estas tarifas se puede consultar en la página web de la aerolínea. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Latam Airlines anunció que también reacomodará pasajeros en las sillas disponibles de sus vuelos para pasajeros con fecha de vuelo hasta mañana jueves 2 de marzo, sin costo ni para Viva ni para los pasajeros. Además dijo que continuará evaluando la situación para definir una extensión para vuelos posteriores a esa fecha.



Por su parte, Wingo anunció que mantiene el acuerdo de endoso con Viva Air para vuelos desde Bogotá hacia Medellín, Cali, Santa Marta, Cartagena y Lima. La medida también aplica para rutas de Wingo desde Medellín hacia Bogotá, Punta Cana y Cancún, y estará vigente hasta el 15 de marzo.



(Lea también: ¿Tenía vuelo al exterior con Viva? Estas son las opciones de otras aerolíneas)



Según la aerolínea, los viajeros interesados deberán tener vuelo programado y documentado con Viva, y cada pasajero tendrá que solicitar el endoso de manera directa para facilitar su reubicación sin costo alguno, según la disponibilidad.

A medida que la situación avance, Wingo revisará la necesidad de extender esta medida.



La aerolínea también pondrá a disposición tarifas reducidas destinadas a los viajeros afectados y el mecanismo para acceder a estas tarifas se puede consultar en la página web de la aerolínea.



A su turno Avianca informó, que para salvaguardar los planes de vuelo de los clientes de Viva, puso en marcha un plan integral que incluye capacidad adicional y cierre temporal de ventas donde se requiere reacomodar pasajeros de Viva.



Desde ayer anunció vuelos incrementales en las rutas que conectan a Bogotá con Medellín, San Andrés y Buenos Aires, con una oferta de 4.000 sillas más en estas operaciones.