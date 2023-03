Por su intempestivo cierre de operaciones que causó traumatismos y afectaciones a miles de colombianos, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, radicó una denuncia penal contra Viva Air por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada en modalidad masa, ofrecimiento engañoso de productos y servicios.



"Estamos poniendo la cara como Gobierno por nuestros pasajeros, por nuestros usuarios, por nuestras agencias de viaje, por nuestra defensa del tra​nsporte aéreo", aseguró.



(Le puede interesar: De no darse la integración Avianca no podría recuperar lo que pagó por Viva Air)

Esta denuncia está argumentada en que la aerolínea recaudó antes del cese de las operaciones -el 27 de febrero de 2023- una suma que asciende (de manera preliminar) a los 272.000 millones de pesos, por concepto de la venta de tiquetes aéreos, tiqueteras y la recepción de pagos de diversas agencias de viajes.



Además, la aerolínea mantuvo mantuvo abiertos sus canales comerciales para la venta de sus servicios hasta unas horas antes de cerrar las operaciones, evidenciando dolo

por parte de Viva Air.



Igualmente, sabiendo que no podía cumplirle a sus usuarios los mantuvo en error, generándoles expectativas respecto de sus vuelos que no podía materializarse. Esto se suma que a la fecha la aerolínea no ha realizado reembolso alguno a los miles de afectados, vulnerado con ello el patrimonio económico de los colombianos que adquirieron sus servicios.



En el caso de la situación laboral de los trabajadores de la compañía, el funcionario explicó que Viva Air cuenta con los recursos para hacer la liquidación de todos los empleados. Sin embargo, otras empresas del mercado como Latam y Avianca han venido contratando parte de las personas afectadas; una situación que ha contado con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo.



(Lea también: Viva Air: ¿qué pasará con los vuelos de la aerolínea desde el 12 de marzo?)

Facebook Twitter Linkedin

El Ministerio de Transporte asegura que Viva Air cuenta con los recursos para hacer la liquidación de todos los empleados. Foto: EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la actuación desplegada por Viva Air, generó la afectación al derecho fundamental de locomoción de miles de colombianos y obedeció, presuntamente, a presiones indebidas frente a las autoridades administrativas para acelerar la decisión respecto del trámite de integración con Avianca.



Será la Fiscalía General de la Nación la que determinará no solo si las conductas denunciadas revisten características de delito, sino también, qué personas deberán ser judicializadas en calidad de presuntos autores y/o partícipes de los hechos.



Sobre la supuesta suspensión de operaciones por parte de la aerolínea Ultra Air, el ministro Reyes señaló que mantiene vigilancia y permanente monitoreo.



(Además: Tras crisis de Viva, piden analizar solidez financiera de aerolíneas en Colombia)



​“Nosotros, con la Superintendencia de Transporte, estamos obteniendo toda la información -estados financieros actualizados- sobre el estado de balances de pasivos y activos para determinar: uno, hay un proceso de un crédito que está tramitando si efectivamente se va a dar la capitalización y el acompañamiento necesario, pero también advertir a nuestros pasajeros los riesgos que se están padeciendo”, precisó.

Más noticias

Este es el borrador de la reforma pensional que radicará el Gobierno

'Inversiones de las AFP en el exterior rentan más que las del mercado local'