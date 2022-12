Que en Colombia roben carros no es algo nuevo, los casos son pan de cada día y son muchas las modalidades que utilizan los ladrones para cometer este tipo de delito, pero que se roben un vehículo que ni siquiera ha sido matriculado es una situación que tiene perplejos a las autoridades, importadores y concesionarios

La nueva modalidad, o por lo menos la más recientemente conocida, le ocurrió a una reconocida marca, que al intentar matricular dos de sus vehículos descubrió que sus números de identificación vehicular (VIN, por su sigla en inglés) habían sido usurpados y con estos habían matriculado dos carros robados de similares características a los suyos.



En realidad, los dos carros de esta marca no han sido robados físicamente, pero están parqueados en los concesionarios y sus dueños esperando que se los entreguen, pues sus placas y VIN se asignaron ‘legalmente’ a otros automotores robados.



Sin embargo, hay otros cien vehículos de otras marcas que han sido matriculados mediante esta modalidad de fraude.



Las irregularidades salieron a la luz cuando un importador fue a cargar sus carros en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Allí se llevaron la sorpresa de que el número VIN ya había sido utilizado mediante la falsificación de documentos de la Dian, como manifiestos de importación y facturas, entre otros. El VIN es un número único, como la cédula de cada carro.

¿Cómo es el fraude?

“Llega un buque con unos vehículos, hay que cargar una información en el Runt, ahí se pone el modelo, el color y otras características. Fuimos a cargar una camioneta y el sistema la rechaza porque el VIN ya está asignado a un vehículo que ya está matriculado, y eso no puede pasar porque ese número es único”, cuenta un abogado de una de las compañías afectadas.



Al hacer las averiguaciones pertinentes se dieron cuenta de que los delincuentes recurren a documentos falsos utilizando una figura que tiene la Dian que es un acta de adjudicación, usada para remates de vehículos. Con ese documento debida y legalmente tramitado se puede matricular un carro.

Las maneras de robar automóviles han cambiado. Los delincuentes se ingenian formas más fáciles de llevarse sus autos. Foto: Cortesía

El problema, dice una fuente, y este fue uno de los grandes hallazgos, es que la Dian hace mucho tiempo no utiliza las actas de adjudicación y ese trámite se hace ahora a través de los bancos, que son los que las expiden. Además, el organismo oficial reveló que las actas eran falsas y tenían logos que la entidad ya no usa.

Al descubrir que ningún vehículo había sido objeto de legalización mediante un acta de la Dian, las pesquisas se trasladaron a una sede del organismo de tránsito de Medellín donde había sido matriculada una de las camionetas.



Allí hubo más sorpresas. Un funcionario le dijo a nuestra fuente que sí habían notado algo raro. “No es común que se hagan este tipo de trámites de la Dian. Antes eran una o dos matriculas al año mediante este sistema de usar actas de supuestos remates. Este año hemos tenido más de cien carros matriculados así, mediante acta de adjudicación”.



¿Cómo se hacen los delincuentes con los VIN? Aunque el Ministerio de Transporte, la Dian y la Superintendencia de Transporte están al tanto de estas maniobras, aún no han establecido cómo los delincuentes acceden a estos datos. Lo que sí se sabe es que están matriculando vehículos robados con números VIN usurpados o ‘inventados’ no solo en Medellín, sino en otras ciudades del país.



Esta nueva modalidad de fraude ha sido efectiva para los delincuentes. Foto: iStock

Esta modalidad de fraude es tan efectiva que al hacer un seguimiento al número de placa adjudicado al VIN robado se descubrió que una vez matriculada una de las camionetas en Medellín, al día siguiente se había registrado su traspaso en un municipio de Boyacá.



Y en las oficinas de tránsito, a pesar de que exigen para la matrícula el manifiesto de importación, facturas de compra e improntas, igual que para los traspasos de propiedad, a un funcionario le queda difícil saber si las improntas son originales o provienen de un motor o chasis regrabados.



Lo cierto de la situación es que hoy es imposible saber a ciencia cierta cuántos vehículos usados se han vendido a compradores de buena fe mediante esta modalidad de fraude. Y para las marcas es un problema mayor porque hay un comprador de buena fe a quien por medio de un acto administrativo se le dio la propiedad del vehículo. Lo peor es que no hay forma de declarar la nulidad de ese acto y eliminarlo del sistema porque ese trámite no existe en el Runt.



Así que ahora que el boom de los carros usados está de moda tenga cuidado a quién y dónde compra, pero sobre todo, acuda a la Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia (Dijín), División Automotores, para que sus expertos realicen la revisión, en la que en menos de dos horas certifican la originalidad y legalidad del vehículo teniendo en cuenta sus sistemas de identificación, documentos y antecedentes.



La Sala Técnica en Identificación de Automotores está ubicada en la calle 12 n.º 79A-25, Agrupación Industrial Parque Alsacia, bodega 17, barrio Villa Alsacia.

¿Qué es el VIN?



El VIN (sigla en inglés de Vehicle Identification Number) es el número único de identificación de cada vehículo, una especie de cédula o huella digital que está estandarizado por las normas ISO 3779 y 3780 (sus equivalentes en Colombia son las normas NTC 1501 y 1502). El VIN está conformado por una secuencia de 17 dígitos alfanuméricos que contienen toda la información del vehículo, viene grabado en varias partes del vehículo y se encuentra casi siempre en el chasís.

Así es el VIN y la manera en la que los delincuentes están haciendo de las suyas para robar vehículos. Foto: EL TIEMPO

La estructura general del VIN es la siguiente: los tres primeros números responden a una codificación internacional que identifica al fabricante o ensamblador. Para los carros ensamblados en Colombia, el VIN siempre comienza con el número 9, ya que es el dígito asignado al país. La segunda parte del VIN describe los atributos de cada vehículo y va de la posición 4 a la posición 9. La forma en que se describe el carro varía según el fabricante o ensamblador. En esta parte, por ejemplo, los dígitos señalan si el vehículo es de dos o cuatro puertas, una camioneta, o indican el cilindraje.



La última parte del VIN va de la posición 10 a la 17. En esta sección se relacionan, entre otros, el año del modelo y el consecutivo de fabricación o ensamblaje.



Los automóviles cuyo modelo de fabricación es anterior a 1980 no cuentan con el VIN, pues en esa época aún no existía la normativa y cada fabricante utilizaba un número determinado, que no era estándar para todos los vehículos.

Redacción vehículos