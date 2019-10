Villavo superó a otras 4 capitales en población en los últimos 13 años.

Lo que pasó con la población de Bogotá en los últimos 13 años es como si a la capital del país se le hubiera sumado, en ese periodo, toda la población actual de Bucaramanga.

Un año después de terminado el Censo 2018, el Dane reveló la semana pasada los ajustes definitivos de la población para las 23 principales capitales del país. Dichos ajustes son necesarios, pues la población censada suele ser menos que la real, teniendo en cuenta que por diferentes circunstancias, los censistas no encuentran siempre a los habitantes de los predios.



En el caso de Bogotá, tras calcular de cuánto fue la omisión, la población definitiva con el ajuste es de 7’412.566 personas. Son más de medio millón de personas por encima de las que había 13 años atrás, cuando se realizó el Censo 2005.



De esa manera, Bogotá es la ciudad en la que, entre los dos censos, aumentó más el número de habitantes. Sin embargo, está lejos de ser la de mayor crecimiento poblacional en términos porcentuales. Desde ese punto de vista, solo ocupa el puesto 17 en crecimiento de la población.



El mayor crecimiento porcentual de la población se registró en Villavicencio. En los 13 años transcurridos entre los dos censos, en la capital del Meta hubo un aumento del 39,7 por ciento de la población. De 380.328 personas que vivían allí en el 2005 se pasó a 531.275 habitantes el año pasado.

Vale la pena anotar que en ese periodo entre censos se vivió un auge de precios del petróleo del que Colombia se vio favorecida, y una porción importante de la actividad petrolera se lleva a cabo en el Meta, donde queda Rubiales, que llegó a ser en ese periodo el principal yacimiento del país.



Ese aumento en su número de habitantes permitió que Villavicencio pasara de ser la ciudad número 12 más poblada del país en el año 2005 a ser la número 8 en la actualidad.



En dicho salto, Villavicencio sobrepasó a Ibagué, Pereira, Santa Marta y Pasto.

Otros saltos

Sin embargo, la capital del Meta no fue la única en tener un gran avance en el escalafón de población entre las capitales. Montería y Valledupar avanzaron 3 posiciones cada una en ese listado nacional.



Montería subió del puesto 14 al 11, y en ese avance se pasó a Pereira, Pasto y Manizales. La capital de Córdoba tuvo un aumento en su población de 29,5 por ciento, al pasar de 379.094 habitantes a 490.935, en ese periodo de 13 años.



Por su parte, el incremento de la población de Valledupar fue de 38,2 por ciento, al pasar de 354.582 personas a 490.075.



Con este aumento, la capital del Cesar subió del puesto 15 al 12, y superó a las poblaciones de Pereira, Manizales y Pasto. Estos avances llevan a que Pereira y Pasto sean las ciudades que retroceden más en el escalafón de población. Cada una de ellas bajó cuatro posiciones. Mientras que Pereira se descolgó desde el puesto 9 al 13, Pasto lo hizo desde el lugar 11 al 15.

En Pereira, durante los 13 años transcurridos entre los dos censos, el crecimiento de la población solamente fue de 5,4 por ciento, al pasar de 443.442 habitantes a 467.269. Durante esos años, la capital de Risaralda fue sobrepasada por Santa Marta, Villavicencio, Montería y Valledupar.



Por su lado, en Pasto la población creció únicamente 2,7 por ciento, al pasar de 382.422 personas a 392.930. Así mismo, su población fue superada por las de Villavicencio, Manizales,Montería y Valledupar.



De hecho, el aumento de 2,7 por ciento en la población de la capital de Nariño es el menor entre las principales capitales del país.



El segundo menor aumento porcentual de la población fue el observado en Cali, donde el avance fue de 5,1 por ciento. Su población pasó de 2’119.843 personas en el año 2005 a 2’227.642, de acuerdo con el censo del año pasado.

Justamente, en la capital del Valle del Cauca hubo preocupación meses atrás, cuando se conoció el resultado de la población censada, el cual es distinto al ajustado que se acaba de conocer. Incluso, la población censada, de 1’822.869, fue inferior en 12 por ciento a la población censada en el 2005.



Ante las preocupaciones que se manifestaron cuando se reveló el resultado del conteo, el Dane debió explicar que ese número era distinto a la población ajustada, que aún estaba pendiente.



El ajuste en los censos se hace estimando de qué tamaño fue la omisión en cada caso, que corresponde a predios en los cuales no se encuentran las personas después de varias visitas o zonas que no pudieron ser visitadas o la visita fue incompleta.



En el caso de Cali, la omisión llegó al 18 por ciento, es decir que dos personas de cada diez no fueron censadas. En su momento se habló, incluso, de amenazas físicas a los trabajadores del Dane que debían hacer el operativo en ciertas zonas de la ciudad.

Ya con el resultado ajustado del Censo 2018, las autoridades de la capital del Valle del Cauca se mostraron más tranquilas.



El alcalde de la ciudad, Maurice Armitage, indicó que “la nueva cifra del Dane, luego del ajuste, es positiva porque incrementa en 400.000 aproximadamente el dato inicial sobre la población en Cali. Esto significa que el nuevo dato, ya ajustado, se corresponde un poco más con la proyección de población que estaba estimada”.



El mandatario comentó que “cifras más bajas en el total de población impactan negativamente la asignación de recursos por parte de la Nación y tienen repercusión en el cálculo de indicadores que se expresan en tasas, como la tasa de homicidios, la tasa de matrículas, entre otros, ya que el cálculo de las tasas incluye el número total de habitantes”.

