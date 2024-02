Críticas al decreto que le daría a Petro la última palabra sobre las vigencias futuras

El proyecto de decreto que alista el Ministerio de Hacienda y que permitiría que el presidente Gustavo Petro diera el visto bueno a los proyectos de inversión que comprometen vigencias futuras revive la incertidumbre en el presupuesto, según diferentes expertos.



“La idea de que se vaya a generar un mecanismo subjetivo para decidir a quien se le paga o no, o con quien se va a renegociar o no, es un paso atrás ya que introduce nuevamente elementos de incertidumbre que se habían subsanado la semana pasada”, aseguró el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

Y es que el Gobierno no discriminó los recursos de inversión para este 2024 por 13 billones de pesos, muchos de ellos para obras de infraestructura, que acabaron en una partida global y sin destinación específica, algo que ponía en peligro hasta 108 rubros y programas, como la primera línea del metro de Bogotá o el metro ligero para Medellín.



Sin embargo, el Ministerio de Hacienda subsanó tal situación con la expedición de un decreto de desagregación del presupuesto del sector de transporte, algo que fue bien recibido por los diferentes gremios como la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). “Es una buena noticia pues permitirá la continuidad de obras neurálgicas. Se convierte sin duda alguna en la cuota inicial para el proceso de reactivación de la economía”, dijo la semana pasada el presidente del gremio, Juan Martín Caicedo.



El problema es que ahora de nuevo vuelve la incertidumbre con este proyecto de decreto. En él se indica que las entidades de la Rama Ejecutiva deberán solicitar la conformidad del Presidente, en los casos de autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales en los proyectos de inversión.

"Los ajustes al presupuesto deben obedecer a cuestiones técnicas verificadas por el DNP y Hacienda. Al ver que no pudieron modificar el presupuesto de este año con el decreto de liquidación ahora pretenden atribuirse esa facultad sustituyendo al Congreso al incorporar un componente político a la ejecución del presupuesto", sentenció el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño.



Y añadió: "antes de mirar la posibilidad de modificar vigencias futuras debe observarse el cumplimiento de los contratos y de las obligaciones del Estado. Esto no puede ser arbitrario. Resulta sumamente peligroso. En mi opinión esto sobrepasa las funciones propias del Ejecutivo".

La presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que la asignación de recursos del presupuesto y las vigencias futuras “no debe ser una decisión al azar que arriesgue certidumbre jurídica y confianza ciudadana”.



A través de su cuenta de X, Lacouture recordó que “la asignación de recursos del presupuesto es resultado de un proceso técnico riguroso en el que participan varias entidades y poderes públicos para garantizar su transparencia”.

Decreto ralentizaría la ejecución del presupuesto



Según el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, esto añade un paso más a un proceso en donde el Presidente ya tiene poder de decisión, directamente a través del Conpes, o indirectamente a través del Confis (Hacienda, DNP y delegado del Presidente).



“Hará más lenta la ejecución del presupuesto, algo innecesario e inoportuno”, sentenció.



Igualmente, el vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, Daniel Gomez Gaviria, señaló a través de su cuenta de X que este decreto reduciría aun más la inversión y el crecimiento.

También el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA José Manuel Restrepo opinó que ya existen las instancias suficientes y deliberantes como las reuniones del Conpes o el Confis con presencia del Presidente o con un delegado directo del Presidente.



“Lo que hace este mecanismo nuevo es agregarle un paso más a la dinámica de ejecución presupuestal y de vigencias futuras que ralentiza el proceso del ejecutivo, repito innecesariamente”, aseguró.

¿Por qué se busca sacar adelante este proyecto?

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho en varias ocasiones que están haciendo un ejercicio de priorización para que tengan recursos las obras de infraestructura que realmente estén avanzando.



“El objetivo es que las obras avancen, no solo que los recursos estén guardados en fiducias. El Gobierno entregó recursos en el 2023, pero las obras no avanzaron. Por ejemplo, dónde están los recursos para recuperar la vía al Llano”, aseveró.



Bonilla mencionó el caso de una obra que tiene 1,8 billones de pesos en una fiducia, pero que está parada desde hace cuatro años y que en este 2024 le tendrían que entregar unos 400.000 millones de pesos. “No estamos castigando, sino evaluando resultados. Si usted tiene retrasos en las obras, no nos pida recursos. Estos podrían ir para otros proyectos”, sentenció.

Para ello, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) se comprometió a revisar en qué estado están los proyectos para poder solucionar este problema.



En concreto, Caicedo afirmó que revisarán en detalle en qué estado están varios corredores estratégicos, como Quibdó-Medellín, Pasto-Popayán, la vía Bogotá-Villavicencio —donde hay una responsabilidad del concesionario y del Estado, dijo— y los Santanderes.



"Solamente muestran retrasos notorios Mulaló-Loboguerrero y Bucaramanga-Pamplona por razones ambientales y sociales, que han derivado en litigios jurídicos”, aseguró el presidente de la CCI.